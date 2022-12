Cristiano Ronaldo in lacrime, si intromette ancora Georgina: attacco frontale a Santos

Cristiano Ronaldo, delusione dopo l’eliminazione dal mondiale. Georgina prende le sue difese: che attacco al ct Santos!

La notizia di giornata direttamente dal Qatar è certamente la sconfitta nella gara valida per i quarti di finale del Mondiale del Portogallo ad opera di un incredibile Marocco, che si qualifica alla semifinale del torneo vincendo per una rete a zero e dopo avere eliminato Spagna e Belgio mette nella lista delle “vittime” anche i lusitani diventando la prima squadra africana ad entrare nelle prime 4 del Mondiale.

L’immagina copertina, oltre alle feste di Achraf Hakimi e compagni, è certamente la delusione cocente sul volto di Cristiano Ronaldo. Le lacrime del fuoriclasse portoghese, che sommesso rientrava negli spogliatoi con le mani sul volto, sono già nella storia e sanno di “sipario” su una delle carriere più straordinarie e vincenti della storia del calcio. L’amaro ultimo valzer mondiale di uno dei più grandi di sempre.

E’ stato un mondiale certamente particolare per Ronaldo. Il portoghese è arrivato alla rassegna iridata da “separato in casa” con il Manchester United. Poi, alla vigilia della manifestazione, la rescissione di contratto e le voci su un futuro in Arabia sempre più insistenti. Niente, però, a confronto del polverone scatenatosi nel ritiro del Portogallo con la decisione del tecnico Santos di “scalzare” Ronaldo dall’undici titolare. La delusione, il duro confronto con spogliatoio e tecnico, le voci di un possibile abbandono al ritiro, sino alla rassegnazione nella speranza di potere coronare il sogno mondiale: sono stati giorni intensi e amari per CR7. La decisione del ct aveva premiato negli ottavi di finale contro la Svizzera, dove il “sostituto” Ramos aveva segnato addirittura una tripletta, ma che invece non ha convinto a pieno nella decisiva sfida dei quarti di finale contro il Marocco.

Georgina Rodriguez contro l’esclusione di Ronaldo: “Santos ha scelto male”

Se Ronaldo in questi giorni ha scelto la via del silenzio, a “difenderlo” hanno pensato le sue donne, in primis la compagna Georgina Rodriguez. La modella non sembra avere troppo apprezzato la scelta del tecnico Santos di “mettere ai margini” il giocatore. Lady Ronaldo ha commentato la sconfitta subita contro il Marocco con un tweet al veleno che non lascia spazio a dubbi. Destinatario, ovviamente, il ct del Portogallo Santos, reo di non avere schierato l’ex pallone d’oro nonostante la forte amicizia che li lega.

“Il tuo amico allenatore ha scelto male” ha scritto Georgina senza troppi giri di parole. “Lo stesso amico per cui tu hai speso tante parole di ammirazione e rispetto. Lo stesso che ha notato come tutto sia cambiato quando ti ha inserito, ma ormai era troppo tardi”, ha detto riferendosi all’ingresso tardivo di CR7 nel match contro il Marocco. “Non puoi sottovalutare il migliore giocatore al mondo. La sua arma più forte. E neppure si può mettere la faccia per qualcuno che non lo merita”. Parole davvero forti di grande delusione dopo la cocente eliminazioni. “La vita ci dà lezioni, oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato” ha chiuso.