Gol e gioia Milan: i rossoneri esultano, al Chelsea sono disperati

Continua ad essere uno dei grandi protagonisti del Mondiale. Le sue prestazioni stanno facendo gioire anche il Milan. Al Chelsea, invece, crescono i rimpianti

Olivier Giroud non smette di stupire. Il centravanti del Milan anche ieri è stato decisivo. Alla Francia di Didier Deschamps è servito un gol del calciatore rossonero per riuscire a strappare il pass per i quarti di finale dei Mondiali.

I transalpini erano riusciti a sbloccarla, con un tiro da fuori di Tchouameni, prima di farsi raggiungere dal dischetto da Kane. A dodici dalla fine ci ha pensato così Giroud a metterla dentro, di testa, e a fare esultare un’intera nazionale.

Gol Giroud, è festa rossonera

Hanno gioito anche i sostenitori del Milan, ormai legatissimi al loro bomber. Il centravanti, accolto tra lo scetticismo generale si è caricato la squadra sulle spalle dopo un inizio complicato per via del covid. Alla fine i suoi gol sono quelli dello Scudetto: ha segnato a Reggio Emilia, nell’ultima gara, quello del trionfo, contro il Sassuolo e realizzato le reti pesanti contro l’Inter e il Napoli.

Prima di partire per il Qatar, ha segnato nove gol e fatto cinque assist. C’è la sua firma sulla qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League. Reti che chiaramente hanno dato una mano a Giroud per guadagnarsi la convocazione ai Mondiali. Si è guadagnato la Francia a suon di gol ma avrebbe dovuto fare solamente la riserva. Deschamps non poteva non puntare su Karim Benzema, fresco vincitore del Pallone d’Oro.

L’infortunio del giocatore del Real Madrid ha chiaramente spalancato le porte alla titolarità di Giroud, che ha subito risposto presente. E’ così arrivata la doppietta, alla prima giornata della fase a gironi, contro l’Australia. Poi l’attaccante è stato decisivo negli ottavi, contro la Polonia, e ieri con l’Inghilterra.

Il Milan e Stefano Pioli non possono che essere felici del rendimento del loro centravanti. Lo aspettano a braccia aperte. Dovrà essere ancora Giroud a trascinare il Diavolo nella rimonta. Al suo ritorno, chiaramente, ci sarà tempo anche per il rinnovo.

Il Milan esulta, Chelsea disperato

Se i tifosi della Francia e del Milan esultano, lo stesso non si può dire per quelli del Chelsea. L’attaccante 36enne è stato lasciato andare, direzione Italia, due estati fa, per una cifra di poco superiore ai due milioni di euro. Un addio inevitabile anche per via dell’arrivo a Londra di Romelu Lukaku. Più di 100 milioni di euro per uno degli investimenti più sbagliati della storia del calcio, non solo del Chelsea.

Ora tra i tifosi blues cresce il rimpianto per una scelta davvero incomprensibile. Al Mondiale, Giroud sta facendo la differenza, come al Milan; Lukaku, invece, è tornato all’Inter in prestito e in Qatar verrà ricordato per i tantissimi errori sotto porta che hanno contribuito all’eliminazione del Belgio nella fare a gironi.

I sostenitori del Chelsea non hanno di certo dimenticato tale operazione e ieri dopo il gol all’Inghilterra di Giroud, sono tornati a sottolinearlo. Sono tanti i tweet sul tema, non solo tifosi ma anche giornalisti fanno notare come il francese sia stato ceduto per due milioni, prima di investire 100 milioni per Lukaku