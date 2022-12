Maldini e Massara a Dubai: offerta alzata, la firma è più vicina

I due dirigenti rossoneri stanno già parlando con l’entourage del giocatore e la nuova cifra è stata messa sul piatto

Il Milan è in ritiro a Dubai da due giorni e la squadra sta lavorando per farsi trovare pronta in vista della ripartenza per la seconda parte di stagione. Dubai però è anche occasione per risolvere alcune vicende extra campo.

Anche Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, sono giunti negli Emirati Arabi, con l’obiettivo di seguire da vicino il gruppo di Stefano Pioli, ma non solo. Nell’agenda dei due dirigenti c’è anche un altro punto molto importante, ovvero la trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao che, lo ricordiamo ancora una volta, è in scadenza a giugno 2024.

I discorsi vanno avanti ormai da tempo e ci sono state parecchie difficoltà all’inizio, ma la svolta sembra poter essere arrivata grazie al passo avanti fatto dalla società rossonera sul piano dell’offerta economica al calciatore, che è salita un po’ rispetto alla prima. Il club non ha intenzione di correre rischi e ha deciso di accelerare per chiudere nel minor tempo possibile.

Milan-Leao, la proposta di 7 milioni può essere accettata

A confermare il tutto ci ha pensato Claudio Raimondi, intervenuto in collegamento da Dubai per la puntata odierna di Sportmediaset, in onda su Italia Uno.

Queste le parole dell’esperto di mercato: “Il Milan non perde tempo, pressing fortissimo sul giocatore. Maldini e Massara sono al lavoro proprio in queste ore a Dubai con i suoi avvocati e sono arrivati a spingersi fino a 7 milioni e dunque è una proposta che potrebbe essere accettata”.

Come spiegato negli ultimi giorni, alla proposta iniziale di 6 milioni sarebbe stato aggiunto un milione costituito di bonus facilmente raggiungibili per il classe ’99, che a questo punto potrebbe essere molto più vicino alla firma, considerando anche che al momento Chelsea e Real Madrid non hanno fatto mosse per ostacolare la trattativa.

Leao e Bennacer sempre più vicini al prolungamento

Il Mondiale, inoltre, non ha esaltato al massimo le qualità del portoghese, che lo ha vissuto praticamente da riserva, nonostante abbia realizzato comunque due reti da subentrato nella fase finale delle sfide contro il Ghana ai gironi e la Svizzera agli ottavi. 7

7 milioni appare dunque una cifra giusta per il prolungamento dell’ex Lille. Che ha sempre assicurato di avere tutte le intenzioni di continuare con la maglia rossonera.

Il rinnovo di Leao significherebbe cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno ed è un traguardo da non mancare. Così come il prolungamento di Ismael Bennacer. Anche per il centrocampista algerino, che ha da poco cambiato procuratore e si è affidato a Enzo Raiola. I discorsi sono a buon punto, con l’ex Empoli che andrà a guadagnare quasi il triplo rispetto ad ora, per una cifra complessiva da circa 4 milioni di euro