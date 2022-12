Milan, due amichevoli imperdibili questa settimana: avversari, date e orari

Il Milan pronto a tornare in campo per due amichevoli di prestigio: ecco chi dovranno affrontare i rossoneri. Tutte le date

Per il Milan è già tempo di tornare al lavoro dopo la lunga pausa fatta dalla Serie A per lasciare spazio all’atteso e per molti versi sorprendente mondiale in Qatar.

Mentre Francia, Croazia, Marocco e Argentina si contendono il titolo di campione del mondo sino all’ultimo respiro nelle ultime fasi del torneo che vedrà la finalissima disputata il prossimo 18 dicembre, i rossoneri si sono ritrovati a Dubai per un piccolo ritiro pre-campionato.

Una decisione condivisa dalla maggioranza delle squadre di Serie A, preoccupate dal lungo periodo di “fermo” dei giocatori non convocati dalle rispettive nazionali o non qualificati al mondiale. Gli uomini di Pioli hanno scelto, come detto, gli Emirati Arabi e resteranno in Oriente una decina di giorni, prima di rientrare in Italia e riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato.

L’agenda, ovviamente, è cerchiata in rosso sulla data del 4 Gennaio, quando i rossoneri torneranno in campo per la sfida contro la Salernitana. In preparazione dell’incontro, gli uomini di Pioli durante il ritiro saranno impegnati in allenamenti orientati soprattutto sulla condizione fisica.

Pioli avrà poi modo di approfondire il discorso tattico e di recuperare qualche giocatore infortunato ancora in via di guarigione. All’appello nella rosa nelle mani del tecnico mancheranno ovviamente per la prima fase di separazione i giocatori che sono impegnati nel mondiale ( hanno potuto godere di giorni di vacanza e rientreranno via via in base alla data della loro eliminazione dalla competizione).

Amichevoli di prestigio a Dubai: Il Milan affronta Arsenal e Liverpool. Le date

Durante la permanenza a Dubai, il Milan come da prassi di ogni ritiro ha in programma alcune amichevoli che possano mettere alla prova la condizione della squadra e fare arrivare i rossoneri al top della forma per l’appuntamento contro la Salernitana.

Per il ritiro invernale, i campioni d’Italia hanno scelto di partecipare alla Dubai Super Cup, torneo al quale partecipano anche Arsenal, Liverpool e Lione. Il Mini – torneo, come reso noto dalla pagina social della Dubai Super Cup, prevede che ogni squadra partecipante disputi solo due incontri. Ogni vincitore conquista tre punti, mentre in caso di pareggio vengono assegnati due punti.

Il Milan scenderà in campo con due match di vero prestigio. I rossoneri infatti dovranno sostenere due match dal profumo di Champions League. Gli uomini di Pioli dovranno prima affrontare la suggestiva sfida contro l’Arsenal. Il match con i Gunners andrà in scena martedi 14 dicembre, alle ore 15.

Per il secondo match della competizione, che si disputerà il 16 dicembre, venerdi, alle ore 16,30. Pioli e i suoi sono attesi da un incontro altrettanto suggestivo contro il Liverpool di Jurgen Klopp. A Dubai, insomma, il Milan “sfida” l’Inghilterra nella speranza di trovare certezze e convinzione in vista della ripresa del campionato, oltre ovviamente a dei recuperi importanti.