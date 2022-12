Milan, ecco la nuova maglia: anticipazioni di FH

Il Milan guarda al futuro. Svelata la possibile nuova maglia per la stagione 2023/2024. Ecco la reazione dei tifosi dopo aver visto le prime immagini

La Serie A è ferma ormai da circa un mese. L’ultima volta che il Milan è sceso in campo ufficialmente è stato il 13 novembre scorso, contro la Fiorentina.

Il primo appuntamento del nuovo anno, dopo lo stop per i Mondiali, è fissato il 4 gennaio, quando i rossoneri faranno visita alla Salernitana. Da lì in poi si giocherà praticamente ogni tre giorni.

La squadra, come raccontato, è volata a Dubai per ricaricare le pile e per sfidare Arsenal e Liverpool. Nel frattempo rientreranno i primi nazionali, che hanno chiuso l’avventura mondiale. Gli ultimi a far ritorno saranno chiaramente i francesi Theo Hernandez e Olivier Giroud, ancora impegnati in Qatar.

Questi sono naturalmente i giorni anche del calciomercato. Si parla tanto dei rinnovo di Ismael Bennacer e Rafael Leão. Si trova il tempo, dunque, per guardare al futuro, per guardare alla stagione che verrà.

Milan, uno sguardo al futuro

Lo ha fatto stamani Footy Headlines, sito che da anni, ormai, si è specializzato nell’anticipare le nuove maglie. FH ha così pubblicato il possibile aspetto della prima maglia rossonera del Milan per 2023/2024. Come è possibile vedere dalle foto pubblicate sul sito, che ormai stanno facendo il giro del web, le strisce dovrebbero essere più sottili.

I loghi, chiaramente, non sono quelli che appariranno nella maglia. Sono stati sostituiti da Footy Headline che non ha il diritto di utilizzare lo stemma di Puma e del Milan.

Queste chiaramente appaiono essere le prime indiscrezioni che potrebbero subire delle modifiche. Servirà ancora del tempo per scoprire come sarà davvero fatto la nuova maglia del Milan 2023/2024.

Maglia Milan 2023/2024: la reazione dei tifosi

Le righe possono farle strette o larghe, basta che siano tutte uguali e soprattutto su tutta la maglia — Davide Rigoni (@DavideRigoni3) December 12, 2022

Nel frattempo, come detto, le immagini di FH stanno facendo il giro del web. Su Twitter diversi profili le hanno pubblicate, scatenando le prime reazioni dei tifosi, che non sembrano apprezzare molto le strisce sottili.

Tutti si augurano che possono essere più larghe anche perché quelle meno spesso riportano alla mente ricordi non proprio felici. Anche se qualcuno fa ricordare come con le strisce strette arrivarono le vittorie in Coppa Campioni nel ’63 e nel ’69.

Righe strette le maglie peggiori e le peggiori annate — Luca Cohen (@lucacohen) December 12, 2022

Speriamo in strisce più larghe con questi colori accesi — Principe ⚽️ (@RossoneroCop) December 12, 2022

proprio oggi mentre tornavo dalla palestra ci stavo pensando, hanno fatto due anni con strisce "larghe" quindi sicuramente torneranno con questa schifezza — claudio (@posegavattene) December 12, 2022

Se rispetto a quella del 19/20 fanno un po' meglio il collo e le maniche e magari le strisce leggermente più larghe, è perfetta — Felice (@fdn119) December 12, 2022