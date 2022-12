Calciomercato Milan, Massara ci riprova: 25 milioni per un altro belga

Il Milan pensa a un altro rinforzo dalla Ligue 1: c’è un pallino di Massara che potrebbe fare comodo a Pioli in futuro.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è incerto e il Milan dovrà farsi trovare pronto a un eventuale ritiro a fine stagione. Dopo un lungo stop, bisognerà capire quali saranno le sue condizioni fisiche e che contributo potrà dare alla squadra.

Lo svedese ha 41 anni ed è normale pensare che possa appendere le scarpe al chiodo a breve. Anche se ha ancora grande voglia di aiutare la squadra a vincere, è consapevole di non essere più quello di qualche stagione fa. A lui interessa essere protagonista, non fare semplice presenza. Se non potrà fare la differenza, dirà basta.

A proposito di futuro incerto, ci aggiungiamo anche Divock Origi. Vero che ha un contratto fino a giugno 2026, ma se non dovesse convincere il Milan lo terrà lo stesso o valuterà le offerte? Finora, anche a causa di alcuni problemi fisici, il belga non ha impressionato. Un gol e un assist in 14 partite. Può e deve dare di più.

Mercato Milan, nuovo attaccante dalla Ligue 1?

L’unica certezza nell’attacco rossonero è Olivier Giroud, in scadenza a fine giugno 2023 e che dovrebbe rinnovare. Paolo Maldini e Frederic Massara intanto stanno valutando anche altri attaccanti in vista della prossima sessione estiva del calciomercato.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, uno dei profili graditi alla dirigenza è Lois Openda. Il 22enne belga è un pallino di Massara, che lo segue da quando lavorava nella Roma e il giocatore militava nel Club Brugge. Nell’estate 2019 fece il suo nome a Maldini e Massara, ma non se ne fece nulla. Poi a gennaio tornò un certo Ibrahimovic e successivamente l’attacco si è arricchito di un altro bomber esperto come Giroud.

Openda nel frattempo è cresciuto. Ha disputato due stagioni in prestito in Olanda con il Vitesse mettendo assieme 37 gol e 11 assist in 88 partite. Poi il Lens ha deciso di investire quasi 10 milioni di euro per portarlo in Francia, dove finora ha collezionato 7 reti in 15 presenze. Oggi il suo valore è già raddoppiato, si parla già di 20-25 milioni.

Le caratteristiche di Openda

Se Openda dovesse continuare a fare bene in Ligue 1, il Milan potrebbe formulare un’offerta nella prossima finestra estiva del calciomercato. Il belga ha caratteristiche che farebbero comodo a Pioli. Oltre ad avere un buon feeling con il gol, è un attaccante veloce e dotato tecnicamente.

È alto 1,77 m, la sua carriera era iniziata da esterno e poi è proseguita da attaccante. Fa parecchio movimento, non gli piace restare fermo ad aspettare il pallone. L’ex Club Brugge può essere un profilo adatto alle esigenze della squadra rossonera. Ovviamente è presto per dire che sarà lui il prescelto, ci sono pure altri nomi presi in considerazione da Maldini e Massara.