Ibrahimovic non pensa a Lukaku: “Quando io sto bene, gli altri hanno paura”

Ibrahimovic ha fatto un commento su Lukaku, suo noto rivale che dovrebbe affrontare nuovamente a gennaio.

Zlatan Ibrahimovic in questo momento è concentrato sul lavoro da fare per recuperare dall’ultimo infortunio e spera di poter aiutare presto la squadra. Non c’è una data precisa per il rientro, ma lui spera di essere convocato per il match del 18 gennaio 2023.

In quel giorno il Milan affronterà l’Inter in un derby per l’assegnazione della Supercoppa Italiana. La squadra vincitrice dell’ultimo Scudetto contro quella che ha conquistato l’ultima Coppa Italia. A Ryad, in Arabia Saudita, ci si aspetta un match spettacolare.

Ibra auspica di essere a disposizione e di poter dare il suo contributo. Ci tiene ad aggiungere un altro trofeo alla sua ricca bacheca. Potrebbe essere l’ultimo o comunque uno degli ultimi della carriera. Stefano Pioli spera di poterlo convocare, perché lo svedese è un’arma in più che può sempre tornare utile.

Ibrahimovic contro Lukaku in Supercoppa Italiana?

Se dovesse essere disponibile, Ibrahimovic contro l’Inter ritroverebbe come avversario Romelu Lukaku. I due si erano già conosciuti ai tempi del Manchester United, poi è nata una rivalità che è esplosa nella quasi rissa del derby di Coppa Italia del 26 aprile 2021.

In un’intervista a Sky Sport è stato chiesto a Zlatan se avesse un messaggio per Lukaku e la risposta è stata la seguente: “No, per lui non ho messaggi. Spero che stia bene e che possa essere in campo, così come lo spero per me. Alla fine ciò che vogliamo è essere in campo e giocare a calcio. Non ho messaggi per lui, gli auguro il meglio. Pensare a Lukaku non è un mio obiettivo, mi piace pensare a me. Quando io sto bene, gli altri hanno paura“.

Giustamente, l’attaccante del Milan non manda messaggi al belga se non per augurargli di stare bene fisicamente. Anche Lukaku ha avuto dei problemi nella prima di stagione e ha recuperato in extremis per il Mondiale in Qatar, dove lui e il Belgio hanno fallito venendo eliminati già nella fase a gironi.

Milan, il calendario prima del derby contro l’Inter

Prima di volare in Arabia Saudita per provare a vincere la Supercoppa Italiana, il Milan avrà i seguenti impegni:

Serie A, Salernitana-Milan: 4 gennaio

Serie A, Milan-Roma: 8 gennaio

Coppa Italia, Milan-Torino: 11 gennaio

Serie A, Lecce-Milan: 14 gennaio

Vedremo se Ibrahimovic riuscirà a essere nella condizione per venire convocato prima del derby contro l’Inter. Sarebbe utile un “rodaggio” precedente al match a Ryad. Per adesso, però, permane l’incertezza sulla data del suo rientro.