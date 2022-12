Milan-Arsenal, streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole oggi

Il Milan torna in campo a un mese di distanza dall’ultimo match di Serie A contro l’Arsenal. Di seguito le indicazioni su dove vedere l’amichevole in programma dalle 15 a Dubai

E’ passato un mese esatto dall’ultima partita ufficiale del Milan, vincitore in extremis, in campionato contro la Fiorentina prima della pausa per il Mondiale che ha interrotto la Serie A fino al prossimo 4 gennaio.

I rossoneri hanno ripreso la preparazione lo scorso 2 dicembre a Milanello prima di volare a Dubai per un ritiro invernale che si protrarrà fino al 20 dicembre. Nell’Emirato, i rossoneri disputeranno due match amichevoli. Il primo è in programma oggi, martedì 13 dicembre, alle ore 15, contro l’Arsenal capolista in Premier League.

Tra assenti per infortunio e altri impegnati al Mondiale (i primi a raggiungere il gruppo saranno Kjaer e De Ketelaere), Pioli schiererà Tatarusanu in porta, Kalulu, Tomori, Gabbia e Pobega in difesa (con quest’ultimo sostituto di Hernandez e Ballo Toure).

In mediano spazio a Tonali e a Vranckx mentre in avanti Adli, dopo la bella prova con il Lumezzane, dovrebbe essere confermato al centro del tridente con Rebic e Saelemaekers a supporto di Origi unica punta. Per Saelemaekers si tratta del ritorno in campo a due mesi di distanza dal grave infortunio al ginocchio subito a inizio ottobre nel corso del match con l’Empoli.

Milan-Arsenal, dove vederla in diretta tv e in streaming

Il match tra Milan e Arsenal sarà trasmesso sia su Sky Sport che su Dazn. Su Sky, la diretta è prevista, dalle 15, sul canale Sky Sport Uno. Su Dazn, invece, diretta live in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, decoder Sky Q e TimVision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco. Al termine del match, highlights disponibili sui canali social del Milan oltreché su Sky Sport 24.

Il Milan tornerà in campo tra tre giorni contro il Liverpool, sempre a Dubai. La sfida contro i Reds sarà un’esclusiva di Dazn alle 16.30 di venerdì 16 dicembre. Si tornerà invece alla doppia diretta Sky-Dazn per il match con il Psv Eindhoven del 30 dicembre.

Stessa situazione per la partita che aprirà il 2023 del Milan ospite della Salernitana, mercoledì 4 gennaio alle 12.