ML – Milan, arriva a Dubai a mezzanotte: grande attesa per il suo ritorno

Il rossonero è atteso stanotte nel ritiro in Arabia e Pioli è pronto a testarlo nuovamente: i tifosi ora si aspettano tanto

Il Milan è a Dubai in ritiro da tre giorni ma la squadra non è ancora al completo a causa dell’assenza dei giocatori che sono stati protagonisti ai Mondiali in Qatar, Piano piano però il gruppo di Stefano Pioli è destinato a infoltirsi.

I rossoneri oggi hanno giocato contro l’Arsenal per la Dubai Super Cup, in un’amichevole di lusso molto stimolante, che è servita all’allenatore emiliano per provare nuove soluzioni e per testare la condizione di tutti gli elementi a disposizione. Le tante assenze hanno però costretto il tecnico a mettere in campo una formazione anomala, con alcune soluzioni improvvisate come quella di Tommaso Pobega da terzino sinistro.

I rossoneri non sono riusciti ad evitare la sconfitta e hanno perso per 2-1. I Gunners hanno chiuso la prima frazione avanti di due reti, anche a causa dell’errore grossolano di Ciprian Tatarusanu nel finale di tempo. Nel secondo tempo invece il Milan ha trovato la rete che ha accorciato le distanze con il colpo di testa di Fiyako Tomori su palla inattiva calciata da Sandro Tonali.

Nei prossimi giorni Pioli avrà per qualche elemento in più e quindi maggior scelta in vista della partita di venerdì 16 contro il Liverpool, in programma alle 16:30. Questo perché alla squadra si uniranno altri due elementi importanti. Il primo è Charles De Ketelaere, che ha finito il suo periodo di riposo dopo la delusione al campionato del mondo con il suo Belgio. Il trequartista ex Club Brugge arriverà a Dubai a mezzanotte e si immagina che già da domani sarà a disposizione di Pioli.

Milan a Dubai, Kjaer arriva il 15

Non ci si aspettava un rientro così immediato per lui, dal momento che le aspettative sul Belgio erano superiori rispetto all’eliminazione nella fase a gironi.

Situazione molto simile anche per Simon Kjaer, che è stato eliminato nella prima fase del torneo con la sua Danimarca. Anche in questo caso c’erano aspettative diverse perché la selezione scandinava era favorita per arrivare almeno agli ottavi di finale. Così non è stato e quindi il difensore si aggregherà alla squadra giovedì 15. Nel suo caso sembra complicato un suo impiego già il giorno dopo per la sfida contro i Reds, ma qui c’è da capire le scelte che verranno fatte.

Kjaer è comunque in perfetta forma e dovrebbe essere tranquillamente arruolabile. Grande attesa quindi per i rientri di De Ketelaere e Kjaer, due giocatori molto importanti nella rosa di Stefano Pioli, dai quali i tifosi rossoneri si aspettano qualcosa in più nella seconda parte di stagione. Ci riferiamo soprattutto al talento belga.