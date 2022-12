Tatarusanu, pioggia di critiche sui social: “Ma non si era operato?” (FOTO)

Il portiere rossonero la combina grossa e causa l’errore che porta al gol della squadra inglese: i social non perdonano

Il Milan oggi è sceso in campo per la prima amichevole a Dubai contro l’Arsenal di Mikel Arteta, capolista in Premier League. Per i rossoneri si è trattato di un’occasione importante per riprendere confidenza con il campo in vista della seconda parte di stagione.

Il primo tempo era non si è chiuso affatto bene per la squadra di Stefano Pioli, che dopo i primi 45 minuti era sotto di due reti. Il Diavolo era entrato bene in campo e con la giusta determinazione, colpendo anche un palo dopo pochi minuti grazie a una bella giocata di Divock Origi. A trovare la rete del vantaggio però sono stati i Gunners al 21esimo con una punizione magistrale di Martin Odegaard.

Fino a quel momento comunque i rossoneri, seppur sotto nel risultato, hanno disputato una buona prestazione, considerando soprattutto il fatto che ci sono molti assenti e la formazione è abbastanza rimaneggiata. Infatti Tommaso Pobega è stato adattato al ruolo di terzino sinistro visto che non sono disponibile né Theo Hernandez né Fode Ballo-Touré, entrambi convocati al Mondiale in Qatar dalle rispettive nazionali.

L’ironia dei social dopo l’errore di Tatarusanu

A complicare però ancor di più le cose è stato un errore davvero clamoroso da parte di Ciprian Tatarusanu, che nel finale di primo tempo ha sbagliato un passaggio rischioso causando il gol del raddoppio. Il portiere romeno era con la palla al piede in fase di impostazione e ha di fatto regalato palla agli avversari con una giocata imprecisa. I Gunners sono stati spietati e si sono portati sul 2-0 con Reiss Nelson.

2 mesi ti tatarusanu e siamo secondi e agli ottavi di Champions. Un miracolo — Massimiliano (@massimilianodu) December 13, 2022

Il primo tempo dunque si è concluso così e nel frattempo sui social si è scatenata l’ironia dei tifosi. In molti scherzano sulla recente operazione agli occhi da parte dell’estremo difensore, mentre altri ricordano i suoi numerosi errori fra i pali in questi mesi. Si tratta di commenti che scatenato l’ilarità, ma la situazione in porta per il Milan va sicuramente tenuta d’occhio.

Il dottore che ha operato Tatarusanu: pic.twitter.com/6dQyGbBWEw — Manu 🏆🇮🇹 (@manu_99a) December 13, 2022

Milan, quando torna Maignan

I sostenitori rossoneri sperano che Mike Maignan torni disponibile quanto prima. Il portiere francese, come riportato in questi giorni, non sta forzando i tempi in questo ritiro a Dubai.

Effettivamente non c’è nessuna fretta e soprattutto non si vogliono correre rischi dopo la ricaduta già subita dall’ex Lille qualche mese fa. La speranza è di rivederlo per la ripresa del campionato. Maignan ovviamente è uno dei migliori portieri in circolazione e dà maggiori garanzie, ma il Milan ha già affrontato anche la questione secondo portiere.

Tatarusanu infatti è in scadenza di contratto e non rinnoverà per le prossime stagioni, anche vista la sua età. Al suo posto è già stato contattato Marco Sportiello, attuale secondo all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il portiere della Dea si unirà al Diavolo dalla prossima estate.