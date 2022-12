Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona: può sostituire Leao

Il Milan deve guardarsi dalla concorrenza di top club della Premier League nella corsa a un potenziale sostituto di Rafa Leao.

Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno impegnando tanto per il rinnovo di Rafael Leao, però non sono vicini all’accordo. Di conseguenza, sono costretti a valutare delle alternative per essere pronti in caso di rottura della trattativa.

Anche a un anno dalla scadenza del contratto del portoghese, il Milan può pensare di incassare una somma importante per l’acquisto di un sostituto. Finora il club ha preteso il pagamento della clausola di risoluzione da 150 milioni di euro presente nell’attuale accordo, ma nessuno ha offerto tale cifra ed è impensabile che venga proposta nel 2023.

Non mancano le società importanti che lo hanno messo nel mirino e che possono mettere sul tavolo tanti soldi. Il giocatore ha mercato in Premier League e piace anche in Spagna. Non avrà problemi a trovare una squadra se il Diavolo fosse “costretto” a venderlo a causa dell’eventuale mancato rinnovo.

Calciomercato Milan, sostituto Leao: doppia minaccia inglese

Il Milan farà il massimo possibile per prolungare il contratto con Leao, però stanno già circolando alcuni nomi di possibili sostituti. In Spagna in questi giorni è circolato anche quello di Ferran Torres, non più al centro del progetto del Barcellona.

Secondo quanto riportato da miotraliga.com, Xavi non ritiene più indispensabile il giocatore e non si opporrebbe a una cessione. Considerando che il Barça non vive un buon momento dal punto di vista finanziario, c’è l’apertura ad ascoltare offerte già per la finestra invernale del calciomercato. Se ne dovessero arrivare di buone, il trasferimento si potrebbe concretizzare già a gennaio 2023.

Il ritorno in Premier League è l’opzione più probabile. L’Arsenal è interessato a Torres, calciatore che piace molto all’allenatore Mikel Arteta. Ed è apprezzato pure dal Tottenham di Antonio Conte. In Italia qualcuno lo accosta anche alla Juventus. Sicuramente per il Milan impossibile l’operazione a gennaio, a meno che non arrivi la clamorosa cessione di Leao. Vedremo in estate, se il 22enne valenciano non avrà cambiato maglia prima.

La carriera di Ferran Torres

Ferran è un classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Valencia. Ha disputato tre stagioni nella prima squadra del club spagnolo, poi Pep Guardiola lo ha voluto al Manchester City. Un investimento da circa 33,5 milioni. In un anno e mezzo in Inghilterra ha messo assieme 16 gol e 4 assist in 43 presenze, poi la cessione al Barcellona per circa 55 milioni.

In Catalogna 12 reti e 7 assist in 44 partite. Per portarlo via da lì servirà una cifra non troppo inferiore a quella spesa dai blaugrana per comprarlo dal Manchester City. Il Barça probabilmente chiede non meno di 45 milioni per trattare il trasferimento dell’esterno spagnolo.

Torres è anche nel giro della nazionale maggiore, con la quale ha preso parte all’ultimo Mondiale. Con le Furie Rosse il suo bilancio è di 15 gol in 35 match disputati. In Qatar ha fatto doppietta nella prima partita contro il Costarica, poi non ha più segnato.