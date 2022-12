ML – Milan, affaticamento muscolare: si è allenato a parte

Novità fondamentali arrivano dal ritiro del Milan a Dubai. Un nuovo infortunato si è aggiunto alla lista. Ma c’è anche un rientro importante!

Il Milan di Stefano Pioli sta continuando il lavoro di preparazione in vista della riapertura del campionato. Il 10 dicembre è iniziato il mini ritiro a Dubai, negli Emirati Arabi. La squadra rossonera si concederà dieci giorni nella calda cornice esotica per recuperare forze e condizione. La pausa è stata lunga, e c’è bisogno di ritrovare compattezza e confidenza col campo.

Utile in tal senso è stata l’amichevole di lusso giocata ieri pomeriggio contro l’Arsenal. I Gunners hanno sicuramente rappresentato un’avversaria di livello. Purtroppo è terminata 2-1 per la formazione inglese, ma i rossoneri hanno dato prova di una convincente prestazione. Venerdì i rossoneri affronteranno la seconda sfida della Dubai Super Cup, stavolta a far da rivale ci sarà il Liverpool. Altra occasione tosta per mettersi alla prova.

Il lavoro di preparazione porterà dunque alla prima gara di campionato, che si disputerà il 4 gennaio contro la Salernitana. Il Milan non vuole mollare la lotta Scudetto al Napoli, e per questo spera di recuperare presto anche i suoi infortunati. In tal senso arrivano notizie fondamentali dal ritiro a Dubai.

Milan, come stanno gli infortunati

Gli infortunati in casa Milan sono al momento Davide Calabria, Mike Maignan, Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic. Sappiamo bene che per questi ultimi due, i tempi di recupero saranno più lunghi. Il terzino ex Roma e l’attaccante anche oggi hanno continuato a svolgere il loro lavoro personalizzato. Ma appunto ci sarà ancora un bel pò da aspettare per riaverli in campo. Ibra è atteso a fine a gennaio, anche se quest’ultimo ha ammesso di non aver fissato alcuna data, tutto dipenderà da come sta il suo fisico e da come procederà il recupero.

Florenzi, invece, è atteso addirittura a febbraio. Dopo l’operazione di inizio stagione sarà necessario procedere con maggiore cautela. I prossimi al rientro sono invece Davide Calabria e Mike Maignan. Anche oggi il difensore e il portiere si sono allenati a parte, ma il recupero è vicino. Dovrebbero essere attesi in gruppo nel corso di questo ritiro a Dubai, anche se per Magic Mike si vuole agire con più cautela. Oggi il portierone francese ha svolto una parte dell’allenamanto in palestra e una parte sul campo.

🔴⚫️#Milan -Da #Dubai: #DeKetelaere e #Calabria prima parte in gruppo e poi corsa sul campo. Conferme positive per il capitano che ha alzato i ritmi. #Maignan prima parta in palestra, poi sul campo per lavorare con la palla, senza spingere molto.@calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) December 14, 2022



L’unico ad aver recuperato totalmente dall’infortunio è invece Alexis Saelemaekers, che già ieri ha giocato un buon pezzo di gara contro l’Arsenal. Anche oggi dunque si è allenato con il resto dei compagni.

Purtroppo, però, la lista degli infortunati è tornata a crescere. Oggi un altro acciaccato per Pioli.

Milan, una buona e una cattiva notizia

Secondo le ultime novità da Dubai, oggi ha lavorato a parte anche Junior Messias. Il brasiliano ha rimediato un affaticamento muscolare nel corso delle sedute di allenamento svolte in questi giorni a Dubai. Verranno monitorate dunque le sue condizioni, per comprendere gli effettivi tempi di recupero.

Ma c’è anche una buona notizia. Oggi ha infatti raggiunto la squadra a Dubai Charles De Ketelaere. Dopo il Mondiale fallimentare del suo Belgio, l’ex Club Brugge ha passato qualche giorno in vacanza, per ricongiungersi appunto oggi ai compagni. Ha lavorato normalmente in gruppo, e potrebbe prendere parte all’amichevole di venerdì contro il Liverpool.

Sappiamo bene che il belga è chiamato al gran riscatto. Avrà la seconda parte di stagione per dimostrare tutte le sue qualità e far ricredere i numerosi scettici.