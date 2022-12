Niente Inter, super colpo Milan: “Ha fatto un affare”

Sarà tra i protagonisti nel match di stasera con la maglia della Francia. Parla il suo agente che esalta la decisione di Maldini e Massara

Poche ore e in Qatar andrà in scena la seconda semifinale del Mondiale. L’Argentina aspetta una tra Francia e Marocco. I transalpini sono ancora una volta pronti ad affidarsi ad Olivier Giroud.

L’attaccante del Milan è uno dei protagonisti della Nazionale di Deschamps. Sarebbe dovuto essere solo una riserva ma l’infortunio di Karim Benzema ha cambiato tutto. Giroud ha così realizzato una doppietta all’esordio e ha deciso ottavi e quarti di finale, contro rispettivamente Polonia e Inghilterra.

Stasera toccherà a lui guidare la Francia. A 36 anni Giroud sta vivendo davvero una seconda giovinezza: “Mi sorprendo di chi si sorprende di questo Giroud – afferma l’agente dVincenzo Morabito ai microfoni de Il Giornale-. Io che lo conosco da tanti anni non avevo dubbi sul fatto che sarebbe stato dominante anche al Mondiale.

Olivier è sempre decisivo nelle grandi partite. Più si alza il livello e più lui si esalta. A suon di gol. Giroud è l’emblema di come dev’essere un centravanti. Forte di testa e bravo in acrobazia: sa segnare in rovesciata come sul filo del fuorigioco. Meglio farne 15, ma tutti decisivi. Tipo Oli che l’anno scorso ha messo la firma sullo scudetto del Milan decidendo gli scontri diretti con Inter e Napoli“.

Giroud, un affare per il Milan

Giroud è senza dubbio uno dei grandi affari targati Maldini-Massara: “Sono stati bravi a crederci e volerlo a tutti i costi – afferma Morabito -. La trattativa l’estate scorsa stava saltando, quando Marina (l’ex braccio destro di Abramovich, ndr) attivò a sorpresa l’opzione per il rinnovo e chiese un indennizzo per liberarlo. Adesso qualcuno si starà mangiando i gomiti. Il Diavolo gli ha allungato la carriera”.

“Hanno fatto un affare, se si pensa che il miglior centravanti del Mondiale guadagna meno di Origi (risata, ndr). Oli ha sfatato dopo tanti anni la maledizione della maglia numero 9. Il giorno della firma ha detto a Maldini: Datemi la 9, vedrete che non ve ne pentirete. E ha mantenuto la parola. Ora sarebbe bello vederlo vincere un altro Mondiale”

Niente Inter – Giroud fu a un passo dall’Inter. Conte cercò in tutte le maniere di prenderlo, ma non trovammo la quadra col Chelsea. Lazio e Juve? Simone Inzaghi lo voleva a tutti i costi nel gennaio 2021, ma non l’hanno ascoltato per poi spendere 20 milioni per Muriqi 6 mesi dopo (sorriso, ndr); mentre Paratici gli preferì Morata…”

Giroud, il ritiro è lontano

“Mi fanno ridere quelli che dicevano che era finito – prosegue Morabito -. Giroud fisicamente sta benissimo, molto meglio di tanti ragazzini. Può giocare tranquillamente almeno altri 2 anni a grandi livelli. È un professionista esemplare che cura il suo fisico con attenzione maniacale: dagli allenamenti all’alimentazione nulla è lasciato al caso. E come un buon vino più invecchia, più migliora…”.

Il Milan, come vi abbiamo raccontato, ha voglia di proseguire l’avventura con Olivier Giroud e ben presto premerà il piede sull’acceleratore per mettere nero su bianco. A fine dicembre si terrà un incontro che può portare alla fumata bianca.