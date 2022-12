Rafael Leao è più carico che mai: “Pronto per dare di più” (FOTO)

Il messaggio sui social di Rafael Leao parla chiaro. Il portoghese è molto carico nonostante la sua avventura con il Portogallo ai Mondiali non sia andata benissimo.

Il Mondiale di Rafael Leao non si è concluso in maniera così positiva. L’attaccante portoghese del Milan ha svolto solo una parte da comprimario con il suo Portogallo, in quella che doveva essere una grande occasione per il rilancio della nazionale lusitana.

Il c.t. Fernando Santos lo ha inserito spesso solo nei finali di gara. Nonostante ciò Leao è riuscito a far sentire la sua presenza di qualità segnando due reti al Mondiale, entrambe bellissime. Contro il Ghana e contro la Svizzera, senza però incidere nei quarti persi con il Marocco.

Qualità che il Milan ben conosce e che vuole a tutti i costi evitare di perdere. Si sa che la situazione contrattuale di Rafa Leao è una sorta di cruccio per la squadra di Stefano Pioli, vista la scadenza a giugno 2022 ed i tanti ostacoli al suo rinnovo, soprattutto economici.

Leao, messaggio social al Milan: indizio sul futuro?

In attesa di riunirsi con i propri compagni rossoneri dopo l’esperienza al Mondiale, Leao ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram in cui ha voluto lanciare un messaggio decisamente accattivante e carico di significato.

Nella foto pubblicata, una sorta di collage di immagini di Leao tra Milan e Nazionale portoghese, è comparsa la scritta in inglese “We go for more my family“. Un modo di dire che l’attaccante è pronto e carico per dare di più alla sua famiglia, presumibilmente il Milan che è la squadra dove milita ormai da quasi 4 anni.

Ma qual è il vero significato social di questa immagine? Una semplice volontà di autocaricarsi in vista della seconda parte di stagione? Oppure un annuncio velato in cui fa intendere di voler restare in maglia rossonera dopo le ultime delusioni con il Portogallo? Difficile da dirsi, ma certo è che il numero 17 vorrà subito rimettersi in carreggiata con l’obiettivo di un girone di ritorno da top-player.

L’attesa dei milanisti è alta sul futuro di Leao. Prossimamente l’agente Jorge Mendes dovrebbe aggiornarsi con i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, per fare il punto della situazione e, si spera, accelerare in direzione del rinnovo fino al 2026.

Quando Leao tornerà a disposizione di Pioli

Rafa Leao salterà di fatto il ritiro del Milan a Dubai presumibilmente, visto che l’attaccante ha giocato al Mondiale fino alla scorsa settimana e merita qualche giorno extra di riposo, mentre la squadra si allena in Medioriente.

Il suo rientro in squadra è previsto per la seconda parte di dicembre e dovrebbe tornare a disposizione per l’ultima amichevole del 2022 contro il PSV Eindhoven in Olanda. Nessun problema dunque per quanto riguarda la disponibilità del classe ’99 in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio prossimo.