Theo Hernandez sblocca Francia-Marocco: gol in acrobazia, che spettacolo (VIDEO)

La semifinale Francia-Marocco è cominciata nel migliore dei modi per i tifosi rossoneri. Magico Theo Hernandez nel palcoscenico mondiale!

E’ in corso la semifinale Mondiale tra Francia e Marocco. Una gara che è subito partita con dei ritmi altissimi. Le due formazioni hanno condotto un percorso da sogno sino a questo momento, soprattutto la Nazionale africana. Nessuno avrebbe scommesso che la squadra di Regraguoi potesse raggiungere un traguardo così importante come la semifinale, e chissà che stasera non possa ancora una volta distruggere ogni pronostico.

Intanto le due squadre si stanno battagliando sul campo. Una semifinale tutta da godere. Da un lato Theo Hernandez e Olivier Giroud, due rossoneri che stanno conquistando a suon di gol e prestazioni il palcoscenico mondiale. Dall’altro lato Hakim Ziyech, il sogno di mercato dei tanti tifosi rossoneri per gennaio. Anche il marocchino del Chelsea ha condotto un percorso magico in questo mese in Qatar, riscattando il tanto tempo perso in panchina a Londra.

Uno scontro tra titani dunque, in una gara che per i tifosi rossoneri non può che essere esaltante e spettacolare. Ed è già arrivato il primo regalo all’ambiente milanista. Da chi? Da Theo Hernandez!

Francia-Marocco, è subito Theo-show

E’ subito Theo-Show nella semifinale tra Francia e Marocco. Il terzino del Milan ci ha messo pochissimo a regalare il vantaggio alla sua squadra. Al 5′ minuto Theo Hernandez ha infatti segnato un gol bellissimo, di mezza rovesciata, aprendo di fatto le marcature. Festa grande per la Francia e i suoi giocatori, che si sono stretti in abbraccio al milanista.

La posta in palio è altissima, e il gol di Theo ha dato grandi speranze alla Francia di ripetere il successo del 2018. Ma la partita è ancora lunga e ci si possono aspettare grandi colpi di scena. E’ certo che la vetrina dei Mondiali ha confermato e consacrato il talento indiscusso di un giocatore stratosferico quale è Theo Hernandez. Profilo difensivo e offensivo da paura, che ogni squadra non può far altro che invidiare al Milan.

Godiamoci il suo spettacolare gol contro il Marocco:

🇫🇷| EL GOL DE THEO HERNÁNDEZ pic.twitter.com/d7J7tDJL74 — Marca Zonal 📊 (@Marca_Zonal) December 14, 2022

Mondiali, record storico per il Milan

Con il gol di Theo Hernandez sono sette le reti segnate a questi Mondiali dai calciatori del Milan. Ben quattro reti dal magico bomber Olivier Giroud con la Francia, due da Rafael Leao col Portogallo, e uno appunto da Theo Hernandez stasera contro il Marocco. Un traguardo storico per il club AC Milan, che non aveva mai raggiunto un numero così alto con i suoi giocatori impegnati ai Mondiali.

Il record italiano rimane però all’Inter, che nel Mondiale del 2002 ha contato 14 gol complessivi dai suoi giocatori. In quell’anno segnò otto reti Ronaldo con il Brasile, quattro Vieri con l’Italia, uno Emre con la Turchia e uno Recoba con l’Uruguay.