Calciomercato Milan, la promessa dell’Udinese nel mirino: è un ritorno di fiamma

Uno dei gioiellini dell’Udinese è finito nei radar della dirigenza rossonera: su di lui ci sarebbero altri due club di Serie A.

Il Milan in questi giorni è impegnato nella Dubai Super Cup, che la vedrà affrontare le due compagini anglosassoni, Arsenal e Liverpool. In questo momento sta andando in scena, infatti, la prima amichevole di lusso con i Gunners.

Se da un lato Stefano Pioli sta preparando la seconda parte della stagione dal punto di vista atletico, dall’altra Paolo Maldini e Frederic Massara stanno ragionando sui prossimi colpi di mercato da mettere in atto. Alla dirigenza rossonera piace moltissimo il gioiellino tedesco, di origine serbe, dell’Udinese: Lazar Samardzic. Su di lui però incombe l’ombra di altri due club di Serie A.

Samardzic: nel mirino del Milan e…non solo

L’Udinese si gode questa prima parte di campionato, ma soprattutto i suoi talenti. Dal cilindro di mister Sottil, in queste prime 15 gare di campionato, è uscito fuori un talento cristallino: quello di Lazar Samardzic. L’ennesimo fuoriclasse che fioccherà nelle casse del club molti soldi e una buona plusvalenza. Andrea Sottil, nella prima parte di campionato, ha messo in luce tutte le qualità del tedesco, ed ora tre club italiani sarebbero proprio su di lui. La famiglia Pozzo non ha dato parola a nessuno, ma è difficile immaginare che l’atleta possa muoversi da Udine prima di giugno 2023. Un tempo però, il gioiellino bianconero fu vicinissimo al Milan, ma poi non se ne fece nulla: qualche tempo fa, fu il calciatore stesso a raccontare quanto accaduto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Samardzic: “Un tempo rifiutai il Milan”

Il talento tedesco dell’Udinese classe 2002, Lazar Samardzic – in una intervista di qualche tempo fa alla Gazzetta – raccontò di un retroscena di mercato risalente a qualche anno fa. A quel tempo il calciatore era finito nel mirino di Milan e Barcellona ma poi aveva scelto di accasarsi al Lipsia. Ecco cosa ha detto ai microfoni del quotidiano sportivo: “Venimmo a Milano con tutta quanta la famiglia. Poi parlammo con Paolo Maldini, ma in quel momento non me la sono sentita di fare un’esperienza in una grande città come Milano. Il Barcellona venne a casa mia, invece. Con Patrick Kluivert. Ma scelsi il Lipsia, era molto vicino a casa. Fu un’ottima scelta”. Chissà, ora che Maldini e Massara hanno palesato un ritorno di fiamma nei suoi confronti, se il ragazzo sia pronto alla vita della grande metropoli milanese. Tuttavia, in questo momento, altri due club sono sulle sue tracce: Napoli e Roma seguono da vicino il calciatore tedesco.

Samardzic: altri due club di Serie A su di lui

La famiglia Pozzo ha familiarità con i talenti e le plusvalenze: l’esplosione di Lazar Samardzic permetterà, infatti, all’Udinese di aggiungerne un’altra alla collezione, giacché il centrocampista tedesco è stato acquistato per soli 3 milioni di euro e ora la sua valutazione è lievitata fino ad arrivare ad almeno 25 milioni di euro. Al gioiellino classe 2002 sono bastate 14 presenze per siglare ben 3 gol in Serie A. Biglietto da visita che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha attirato l’interesse di diverse big: Milan, Napoli e Roma. I partenopei lo prenderebbero al posto di uno tra Ndombele e Zielinski. Ma anche la Roma, con Zaniolo sul piede di partenza, ha messo gli occhi su di lui. Pozzo ora si sfrega le mani in vista di una possibile asta in cui il Milan dovrà fare del suo meglio per riuscire ad ingaggiarlo.