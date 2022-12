Kolo Muani, anche stavolta ci avevano visto lungo: è stato ad un passo dal Milan

Kolo Muani tra i protagonisti del Mondiale. Il Milan ci aveva visto giusto: il retroscena di mercato sui rossoneri.

Il mondiale in Qatar volge alle battute finali. In attesa della finalissima tra Francia e Argentina, è già tempo di primi bilanci per i giocatori che hanno preso parte alla competizione iridata…anche dal punto di vista del mercato.

Si avvicina infatti la sessione invernale di calciomercato per tutti i club, e non è un caso che gli occhi di riguardo siano puntati verso i giocatori che hanno preso parte alla competizione iridata. I dirigenti sportivi di tutti club hanno seguito con grande attenzione questo mondiale e i convocati dalle diverse Nazionali in cerca di un possibile rinforzo per il “mercato di riparazione”. Tra chi è reduce da un Mondiale da protagonista, e chi invece sta nelle retrovie, mostrando però un grande potenziale è ufficialmente aperta la “caccia al colpo”.

In lizza, ovviamente, ci sono anche Maldini e Massara, pronti ad approfittare di ogni occasione di mercato. E chissà che il duo rossonero non stia facendo qualche “riflessione” o abbia qualche piccolo rimpianto vedendo le immagini della semifinale mondiale tra Francia e Marocco.

Kolo Muani tra i protagonisti del mondiale

Nella vittoria per 2 a 0 dei bleus infatti è andato in gol Randal Kolo Muani, attaccante dell’Eintracht Francoforte. Classe 1998, il giocatore non figurava nella lista dei convocati del tecnico Deschamps. La sua partecipazione al Mondiale è arrivata in extremis, per l’infortunio di Nkunku. Lui, però, ha ripagato con il gol decisivo nella gara che regala alla Francia la finale mondiale e la possibilità di diventare campione d’Europa.

Kolo Muani, ad un passo dal Milan: il retroscena di mercato

Il talento di Randal Kolo Muani non era passato inosservato agli occhi del Milan, che nell’estate del 2021 lo aveva cercato per completare il reparto insieme ad Ibrahimovic e Giroud. Come riporta calciomercato.com Maldini aveva segnalato il nome del giocatore, all’epoca in forza al Nantes e considerato uno dei migliori giovani del paese. Il fatto che il contratto del giocatore con i francesi fosse in scadenza aveva “tentato” e non poco i rossoneri, che provarono a prenderlo anche il Gennaio successivo a parametro zero. Alla fine però, nonostante la stima di Maldini, la tratttatova non decollà

Il giocatore scelse la Bundesliga e accettò la proposta del Francoforte, firmando un contratto sino al 2027. Al Milan non andò poi così male, visto che i rossoneri terminarono la stagione vincendo il titolo di campioni d’Italia.

Chissà, però, se vedendo la sfida tra Francia e Marocco qualche rimpianto in casa rossonera abbia iniziato a circolare. Magari, chissà, sfociando in un’altra telefonata a sondare il terreno per il giocatore. Il legame tra Milan e Francia, in fondo, sembra portare particolarmente bene ai rossoneri. E di certo Maldini e Massara hanno dimostrato di avere un certo intuito quando si tratta di giovani talenti.