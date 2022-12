Milan, subito in campo dopo la delusione Mondiale: succederà contro il Liverpool

Pioli potrebbe decidere di schierarlo nella gara della Dubai Champions Cup, subito dopo l’eliminazione dai Mondiali: ecco di chi si tratta.

Mister Stefano Pioli è pronto per le due sfide della Dubai Super Cup, torneo in cui il Milan affronterà giorno 13 dicembre l’Arsenal e giorno 16 dicembre il Liverpool di Klopp.

È proprio durante questa gara che potrebbe fare il suo ingresso in campo uno dei calciatori più attesi del Diavolo. Di ritorno dal recente Mondiale, dopo la cocente eliminazione con la sua Nazionale, anche lui ha voglia di rivalsa.

La Dubai Super Cup

L’attesa per la ripresa del Campionato si fa ogni giorno sempre più scalpitante: molte squadre di Serie A si sono messe, infatti, già all’opera per preparare la seconda parte di stagione. Il Milan ha ricominciato la sessione di allenamenti qualche da qualche giorno, ed ha effettuato il suo primo test, molto positivo, contro il Lumezzane (terminato 3-2 per i ragazzi di Pioli).

È chiaro che la prossima tappa sarà Dubai, dove i rossoneri saranno impegnati in due gare contro le compagini anglosassoni, Arsenal e Liverpool. Il mini-torneo andrà in scena negli Emirati Arabi e porterà il nome di Dubai Super Cup, al quale parteciperà anche il Lione, ma senza incrociare il Milan. È proprio durante una di queste gare (quella con il Liverpool) che un calciatore rossonero, tornato di recente dopo l’eliminazione con la sua Nazionale dai Mondiali in Qatar, potrebbe essere impiegato da mister Pioli.

Le regole della manifestazione

Attraverso il proprio profilo Instagram, la pagina ufficiale della Dubai Super Cup, ha definito le regole della manifestazione. Ogni squadra gareggerà in due partite, per cui il torneo ne prevede quattro. Il vincitore conquisterà tre punti, due vengono assegnati in caso di pareggio, mentre uno per la formazione che vince ai calci di rigore. Questi ultimi verranno calciati al termine di ogni match.

Tra i convocati di mister Pioli c’è anche Charles De Ketelaere che potrebbe trovare qualche minuto in una delle due sfide contro le anglosassoni, e più precisamente contro il Liverpool.

CDK contro il Liverpool

Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, Tuttosport, l’ex fantasista belga del Club Bruges, Charles De Ketelaere, potrebbe avere un piccolo spazio di qualche minuto nell’amichevole contro il Liverpool, del 16 dicembre, a Dubai. Il classe 2001 è atteso domani negli Emirati Arabi, proprio nel momento in cui il suo Milan sarà in campo nella primo impegno della manifestazione contro l’Arsenal. A De Ketelaere serviranno giusto un paio di giorni di allenamento per scendere in campo contro i Reds, e magari dimostrare qualcosa in più a mister Pioli dopo una prima frazione di campionato così così.