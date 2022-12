Calciomercato Milan, accordo con clausola monstre: firma imminente

Uno dei giovani più interessanti in scadenza di contratto potrebbe presto rinnovare: il Milan lo aveva messo nel mirino per l’estate 2023.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno valutando più opzioni in vista del prossimo calciomercato estivo. Ci sono alcuni giocatori di buon livello che si possono tesserare a parametro zero e che farebbero comodo a Stefano Pioli.

Nella di coloro che hanno un contratto in scadenza c’è anche Alejandro Balde, laterale sinistro che milita nel Barcellona. Il 19enne spagnolo è un profilo che fa gola a tante squadre importanti in Europa.

Vero che il Milan è già coperto nel ruolo di terzino sinistro, ma oggi il vice di Theo Hernandez è Fodé Ballo-Touré e la dirigenza per il futuro immagina a un sostituto diverso. Comunque è difficile immaginare che il talento blaugrana cambia maglia per essere una riserva, quindi la pista rossonera è complicata in partenza.

Mercato Milan, futuro Balde: la firma si avvicina

Il Barcellona non vuole assolutamente perdere Balde, per questo sta trattando da settimane il rinnovo del suo contratto. Xavi ha fiducia nel ragazzo e la dirigenza si sta impegnando per non farselo sfuggire.

Secondo quanto rivelato da Sport.es, Balde rinnoverà con il Barça e c’è già un accordo di massima tra le parti per prolungare fino a giugno 2027. Prevista anche una clausola di risoluzione da 500 milioni di euro. Ovviamente è previsto anche un aumento del suo stipendio, che sarà simile a quello di Araujo e Gavi. Previsti anche bonus legati a rendimento e obiettivi.

Il Barcellona annuncerà ufficialmente il rinnovo del terzino appena potrà registrare un nuovo contratto nella Liga. Com’è noto, il club catalano ha dei problemi con il monte ingaggi e deve cercare di abbassarlo prima di adeguare gli stipendi dei suoi giocatori e di prenderne di nuovi.

Maldini e Massara cercano un nuovo vice Theo Hernandez

In ogni caso, il Milan a fine stagione cercherà un nuovo laterale sinistro difensivo. Salvo colpi di scena, verrà caduto Fodé Ballo-Touré e arriverà un rinforzo nel suo ruolo. Ci sono squadre francesi e turche sulle tracce dell’ex Monaco, il cui cartellino è valutato circa 5 milioni di euro.

Una buona soluzione per la fascia mancina potrebbe essere Fabiano Parisi, attualmente in forza all’Empoli e nella lista di più squadre della Serie A. Recentemente è risputato pure il nome di Antonee Robinson, già a un passo dal Diavolo nel gennaio 2020 e poi rientrato in Inghilterra dopo non aver superato le visite mediche per un problema al cuore.

Certamente venire al Milan non è semplice per un calciatore che vuole giocare con continuità. Theo Hernandez è un titolare inamovibile e c’è poco spazio per chi gli fa da vice.