Calciomercato Milan, che delusione: l’affare può saltare, si inserisce una rivale

Brutte novità per il Milan che nella prossima sessione di calciomercato invernale avrebbe voluto chiudere per questo importante arrivo. Ma dalle ultime news pare che i rossoneri si dovranno arrendere ad una rivale diretta.

Il Milan non intende fare rivoluzioni o mettere in campo una squadra completamente diversa nel 2023. Il nuovo anno si aprirà con l’avvio della sessione di mercato invernale, che però non dovrebbe vedere i rossoneri come protagonisti assoluti.

Come al solito i dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara punteranno ad alleggerire il peso della rosa, ovvero cedendo i cosiddetti esuberi. Ma resteranno con le antenne drizzate per eventuali occasioni di mercato che potrebbero spuntare in corso d’opera.

Un’occasione, per così dire, sarebbe potuta arrivare dall’Inghilterra. Infatti da tempo il Milan è sulle tracce di un forte trequartista, in uscita dal proprio club, ideale per rinforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli.

Ziyech, il Milan si allontana: spunta l’offerta dalla Premier

Ovviamente il nome in questione è quello di Hakim Ziyech. Il classe ’93 nativo del Marocco, semifinalista ai Mondiali in corso di svolgimento in Qatar, sarebbe l’uomo adatto per donare qualità e tecnica all’attacco rossonero.

Ziyech non gioca titolare nel Chelsea, anzi, è considerato ormai un esubero. Un forte calciatore ma non così apprezzato dal tecnico Potter (idem per il predecessore Tuchel). Dunque a gennaio 2023 potrebbe arrivare il momento dell’addio.

Il Milan ci prova e ci spera, ma le ultime news in tal senso non sono così esaltanti. Infatti Ziyech potrebbe non essere più nel mirino dei rossoneri. Non tanto per motivi di attrazione tecnica, che resta sempre elevata, bensì per l’inserimento di una concorrente diretta.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Express, in pole per l’acquisto di Ziyech ora ci sarebbe il Newcastle. La società di Premier League avrebbe superato il Milan nella corsa al 29enne marocchino, a cui non dispiacerebbe rimanere in Inghilterra e dimostrare il suo valore in un club che sta facendo molto bene.

Si parla di una super-offerta pronta da parte del Newcastle, che vorrebbe strappare subito a titolo definitivo Ziyech al Chelsea e pareggiare l’offerta di ingaggio con ben 6 milioni netti a stagione per l’ex Ajax.

Newcastle, altro scippo al Milan?

Se Ziyech dovesse realmente passare al Newcastle, sarebbe la seconda beffa in pochi mesi per il Milan da parte dei magpies. La squadra bianconera, acquisita dal ricchissimo fondo arabo Pif, già in estate ha strappato ai rossoneri un obiettivo.

Il Milan infatti per settimane ha corteggiato Sven Botman, difensore olandese ex Lille, indicato come rinforzo ideale in difesa. Ma dopo i tentennamenti di Maldini e compagnia, il Newcastle si è inserito con una proposta monstre da quasi 40 milioni, portando Botman in Premier League. Ora il rischio è che accada lo stesso con Ziyech.