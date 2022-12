Calciomercato Milan, l’infortunio è grave: stagione finita per l’obiettivo

Arriva una notizia davvero scioccante per il Milan e non soltanto. Il calciatore, chiaro obiettivo di mercato dei rossoneri, si è infortunato gravemente. Le prime indicazioni sembrano essere tremende.

Il Milan in vista del prossimo anno, tra la sessione invernale e quella estiva, segue diversi profili per rinforzarsi. Giocatori tenuti d’occhio da tempo sia dai talent-scout rossoneri che dai dirigenti stessi.

Di solito le caratteristiche che interessano principalmente il Milan per quanto riguarda la caccia ai rinforzi sono molto simili: calciatori giovani, talentuosi, con carattere e personalità giuste ed atte ad imporsi il prima possibile in maglia rossonera.

Uno degli obiettivi dichiarati, spesso accostato al Milan nelle ultime settimane, sembra però uscire di fatto dalla short-list di Paolo Maldini e Ricky Massara. Non perché sia sfumato, bensì per un problema occorsogli quest’oggi che rischia di minarne la crescita e l’esplosione definitiva.

Broja, il ginocchio fa crack: stagione finita per l’attaccante

Il calciatore in questione è uno dei centravanti, giovani e di grande talento, che il Milan ha seguito negli ultimi tempi. Ovvero Armando Broja, albanese cresciuto in Inghilterra classe 2001.

Il talento del Chelsea oggi è stato vittimo di un terribile infortunio mentre giocava ad Abu Dhabi una amichevole con la maglia dei Blues. Durante il match contro gli inglesi dell’Aston Villa, Broja si è scontrato in maniera durissima col difensore avversario Ezri Konsa.

Una botta dolorosissima per Broja, che ha subito sentito una fitta al ginocchio, praticamente giratosi dopo il contrasto di gioco. Urla di dolore e sostituzione immediata per l’albanese. I primi pareri medici hanno subito fatto tremare tutti: probabile lesione del legamento crociato del ginocchio.

Da Londra arrivano le prime conferme di certo negative per Broja e per il Chelsea. L’attaccante 21enne sarà costretto ad operarsi al legamento il prima possibile. Ma ciò significa anche stagione finita per il calciatore albanese, che resterà ai box almeno 6-7 mesi per la gravità dell’incidente subito in campo.

Broja tra gli obiettivi del Milan per l’attacco

Come detto Armando Broja era considerato un obiettivo fattibile e concreto per migliorare l’attacco del Milan. I rossoneri nel 2023 infatti tenderanno a ringiovanire il reparto con un talento di prospettiva, da affiancare a Giroud e Origi.

Un possibile affare da 30-35 milioni di euro, che il Milan avrebbe provato inizialmente ad imbastire con un prestito oneroso e diritto di riscatto, visti gli ottimi rapporti con il Chelsea. Ora però il banco pare saltato, almeno fino alla prossima estate: l’infortunio di Broja lo toglie non solo dai campi, ma anche dalle trattative di calciomercato.

A questo punto è probabile che il Milan rimandi l’assalto ad un numero 9 all’estate 2023, visto che a gennaio tornerà a disposizione anche Zlatan Ibrahimovic. Inoltre non va sottovalutata la presenza in rosa del giovane Marko Lazetic, classe 2004 acquistato un anno fa dalla Stella Rossa.