Liverpool-Milan amichevole in diretta, risultato in tempo reale: 2-1 per i Reds

Seguiamo insieme Milan-Liverpool, l’amichevole della Dubai Super Cup in programma oggi alle ore 16.00. Tutti i dettagli in diretta…

Test importante oggi per l’AC Milan, che nell’occasione del suo 123° anniversario affronterà il Liverpool in un’amichevole di lusso. Il friendly match rientra nella cornice della Dubai Super Cup, un mini-torneo organizzato dall’Arsenal. La prima amichevole non l’ha detta bene ai rossoneri, che sono usciti sconfitti per 2-1 proprio contro i Gunners. La prova della squadra di Stefano Pioli è stata comunque notevole, e oggi si proverà a fare il bis in cerca però di un risultato positivo.

Il Milan non ha dolci ricordi recenti contro i Reds. Basti pensare alle gare dei gironi di Champions League della scorsa stagione. La squadra di Klopp ha un tasso tecnico molto elevato, ma il Diavolo vuole tornare molto presto a quei livelli. Per questo, la sfida di oggi potrà fungere da grande stimolo di crescita e maturazione, nonostante sia un’amichevole.

Ovviamente, le rispettive rose non sono ancora al completo. Diversi giocatori sono ancora in vacanza dopo aver partecipato ai Mondiali, altri sono ancora in corsa nella competizione più importante per Nazioni. Stefano Pioli, inoltre, dovrà a fare a meno di diversi giocatori che nonostante gli infortuni si trovano a Dubai con la squadra per il ritiro, ma sono appunto indisponibili. Il tecnico rossonero ci ha tenuto però a schierare la migliore formazione secondo i giocatori a disposizione per dare filo da torcere al Liverpool di Klopp.

La cronaca del 1° tempo

41′ – Liverpool di nuovo avanti: destro angolatissimo di Thiago dal limite, 2-1 per gli inglesi.

33′ – Colpo di testa di Salah, blocca Mirante.

28′ – Pareggia il Milan! Bel sinistro di Saelemaekers, che dal limite col sinistro batte il portiere. 1-1 a metà primo tempo.

24′ – Gran destro di Thiago Alcantara, pallone a fil di palo.

6′ – Vantaggio Liverpool. Rete si Salah che chiude in porta un bel triangolo con Firmino e Matip. 1-0 per i Reds.

3′- Occasione Milan: Lazetic si divora il vantaggio a tu per tu con Kelleher.

Liverpool-Milan, le formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Bajcetic, Elliott, Thiago; Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino. All. Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Kalulu, Gabbia, Thiaw, Pobega; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Adli, Rebic; Lazetic. All. Pioli.