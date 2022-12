Milan, non fa più parte dei piani: “Situazione triste, valuteremo le opportunità”

Il calciatore non trova spazio nella squadra di Stefano Pioli e con la società cercherà altre opportunità per il suo futuro

In queste settimane in cui il campionato è fermo per i Mondiali in Qatar, le società riflettono su eventuali mosse future in chiave mercato e anche sulla situazione dei vari giocatori già in rosa.

Il mercato di gennaio è già alle porte e coinciderà con la ripresa della Serie A, per cui i vari club stanno già facendo le dovute riflessioni, anche in considerazione del fatto che alcuni giocatori a fine stagione potrebbero non far più parte della squadra. Il Milan è alle prese con una serie di rinnovi importanti e Maldini e Massara stanno valutando bene le altre situazioni, perché qualcuno dovrà salutare.

Se da un lato c’è la piena volontà di trattenere giocatori fondamentali come Rafa Leao, Ismael Bennacer e Olivier Giroud, il cui contratto andrà rivisto a stretto giro di posta, dall’altro c’è chi da tempo non rientra più nei piani della società e del tecnico Stefano Pioli. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto in casa Milan, Tiemoué Bakayoko è destinato a salutare Milanello.

Il centrocampista francese era tornato in rossonero un anno e mezzo fa dal Chelsea con un prestito biennale dopo la prima ottima esperienza al Diavolo nella stagione 2018-2019. Nella seconda avventura però il classe ’94 non è riuscito ad essere protagonista, anche a causa dei numerosi infortuni, ed è stato relegato quasi sempre in panchina.

Bakayoko, la seconda esperienza in rossonero non ha funzionato

Un altro fattore che senza dubbio ha inciso è stato l’exploit di due giocatori nel suo stesso ruolo, come Sandro Tonali e Ismael Bennacer. La loro crescita esponenziale ha tolto di fatto ogni spazio all’ex Chelsea e Monaco, il cui futuro adesso ovviamente è indirizzato verso altri lidi.

Lo scorso anno Bakayoko ha raccolto solo 18 presenze fra campionato e coppe, mentre quest’anno non è ancora sceso mai in campo. Una situazione che ha deluso anche uno degli agenti che aveva curato il suo nuovo passaggio in rossonero, ovvero Marco Busiello.

A Tuttomercatoweb egli ha dichiarato: “E’ una situazione che mi crea tristezza. Questo perché un anno e mezzo fa questo trasferimento fu fortemente voluto. La seconda avventura al Milan non ha funzionato. L’attuale status quo non fa bene a nessuno, dispiace molto. Valuteremo col Milan con calma quali sono le opportunità. Lui ha un altro anno di contratto col Chelsea dopo quello attuale”.