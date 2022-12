Real Madrid, adesso è ufficiale: investimento folle per l’attaccante

Adesso è ufficiale! Il club spagnolo si è fatto un regalo sensazionale per Natale. Concluso l’acquisto della stella d’attacco!

Da alcuni anni, il calcio sta vivendo una vera e propria rivoluzione! Se prima era più semplice per i club puntare sull’usato sicuro, e quindi sui veterani stra affermati e pagati, oggi c’è sempre più la tendenza a ricercare il talento puro, giovane e sconosciuto. Lo sa benissimo un club come il Milan, ad esempio. Con Paolo Maldini e Frederic Massara impegnati nella continua ricerca di profili freschi, non blasonati ma dal grande potere tecnico.

Theo Hernandez, Rafael Leao, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori sono oggi talenti affermati, ma frutto di una ricerca attenta e volta alla cura esclusiva del talento. Si possono fare tantissimi altri esempi, non sono il Milan, certo! Basti pensare anche al Manchester City, che ha pescato dal River Plate un grande prospetto come Julian Alvarez. Giovane, prima sconosciuto, ma che oggi sta facendo faville al Mondiale con la sua Argentina.

La storia del calcio ci insegna che ci sono state tante scoperte di questo tipo, destinate a far emergere grandi campioni. La scelta di ricercare il talento nei campionati Sud americani non è comunque una novità. Ma oggi c’è l’idea che più il giocatore è giovane, più può valere l’investimento economico. E l’ultima mossa del Real Madrid lo conferma alla grande!

Per mesi il Real Madrid è corso dietro al giovanissimo Endrick, talento purissimo brasiliano del Palmeiras. Un 2006, avete capito bene. Un ragazzino di 16 anni ma che sta già facendo faville nel suo Paese. Il club di Florentino Perez è rimasto totalmente affascinato da Endrick e ha fatto di tutto per aggiudicarselo in netto anticipo. Sì, perchè la concorrenza era tanta, perchè parliamo di una promessa assoluta del calcio mondiale.

L’accordo definitivo col Palmeiras è arrivato oggi, e il comunicato ufficiale non è tardato ad arrivare. Il Real Madrid si è fatto, e ha fatto ai suoi tifosi un regalo meraviglioso per Natale. “Palmeiras, Real Madrid-ESP e i rappresentanti dell’attaccante Endrick sono arrivati giovedì (15) a un accordo per il trasferimento del giocatore al club spagnolo nel luglio 2024, quando compirà 18 anni. I termini e i valori dell’operazione sono confidenziali” scrive il Palmeiras sul proprio sito ufficiale.

Le cifre e i dettagli dell’operazione ce li svela Fabrizio Romano.

Endrick, come ampiamente ribadito, sembra essere un predestinato. Un attaccante giovane sì, ma con già importanti caratteristiche. Alto 1,73 cm, è un piccolo ma grande pericolo per tutte le difese avversarie. Punta centrale, ala destra o ala sinistra d’attacco, sa già a 16 anni come muoversi in area da rapace della porta. E il Real Madrid non ha avuto alcun dubbio, ed è pronto a regalargli quel destino da sogno.

L’affare è stato chiuso per 60 milioni di euro, con tutti i bonus del caso inclusi. Una cifra folle, e che i blancos verseranno presto nelle casse del Palmeiras. A rivelarlo è Fabrizio Romano, che aggiunge che per il giocatore il Real Madrid spenderà 12 milioni di euro di tasse. Come comunicato dal club brasiliano, Endrick si trasferirà in Spagna soltanto nel 2024, quando avrà compiuto la maggiore età.

Per lui è pronto un contratto sino al 2027, con l’opzione di rinnovo per altre tre stagioni, e quindi sino al 2030. Il Real Madrid si è praticamente assicurato un prodigio, e si è preoccupato di blindarlo per i prossimi otto anni. Affaroni!

OFFICIAL: Palmeiras announce the sale of Endrick to Real Madrid. €60m fee as full potential package, so with add ons included. Real will pay €12m taxes. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid

Contract will be valid until 2027 with an option until 2030. Confirmed, and now completed. pic.twitter.com/jo0jrp2tdK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2022