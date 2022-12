Tonali su Bennacer e Leao: “Fondamentali, faranno la scelta giusta”

Il centrocampista rossonero ha parlato anche dei suoi due compagni di squadra, alle prese con i rinnovi di contratto

Sandro Tonali si è preso definitivamente il Milan in questa prima parte della terza stagione in rossonero. Il centrocampista incarna i veri valori del Diavolo e rappresenta presente e futuro di questo club.

Dopo una prima stagione altalenante, che non gli ha permesso di essere chiamato agli Europei, il classe 2000 si è messo in testa di fare quel salto di qualità che poi ha immediatamente fatto dall’anno dopo. Ora Tonali è un elemento imprescindibile nello scacchiere di Stefano Pioli e la sua mentalità vincente trascina tutta la squadra agli obiettivi che si sono prefissati.

Dal ritiro di Dubai il ventiduenne intanto si è concesso in una lunga intervista e ha risposto a moltissime domande, toccando numerosi temi e elogiando diversi suoi compagni. Ovviamente solo belle parole per giocatori che hanno condiviso con lui la grande cavalcata verso lo scudetto l’anno scorso, con tutte le conseguenti emozioni vissute insieme ai tifosi.

Non poteva mancare un commento sul compagno di reparto, l’algerino Ismael Bennacer, col quale ha comandato il centro campo nell’ultima stagione: “E’ fondamentale per il Milan. Non c’è un’altra parola per descriverlo: fondamentale. Lui è ovunque, corre per tutti e alza il livello tecnico. Difficile giocare senza Isma in questo momento. Ripeto è fondamentale e deve rimanere: lui sa meglio di me cosa è il Milan. Sa il percorso che ha fatto e sa quello che potremo fare insieme. Spero con tutto il bene del mondo che rimanga perché sa benissimo cosa vuol dire giocare qui”.

Tonali su Leao: “Sa cosa è meglio per lui”

Parole forti quelle per il compagno di reparto, dal quale non vuole assolutamente staccarsi. Tonali ha poi parlato di un altro compagno che, come Bennacer, in questi giorni è impegnato nei discorsi con la dirigenza per il rinnovo di contratto.

Parole al miele anche per Rafael Leao, per il quale la situazione è un po’ diversa. “Rafa sappiamo che ha delle altre qualità rispetto alle mie e di Isma. La storia è la stessa, ma con delle basi diverse. Deciderà Rafa quello che deve fare. La sta vivendo bene e serenamente questa stagione, non deve pensare a molte cose. Bisogna solo andare avanti e giocare questa stagione. Io non posso entrare nella sua testa e cambiargli le idee. Solo lui sa qual è la strada migliore per lui, se rimanere qui o decidere di prendere altre strade. Sappiamo che è un fenomeno e che deve fare la scelta migliore per lui, prima che per noi”.

Bennacer e Leao stanno discutendo il rinnovo e per entrambi le sensazioni sono positive. Anche per il portoghese sono stati fatti passi avanti e Maldini e Massara stanno discutendo con l’entourage proprio a Dubai. Entrambi hanno buone chance di legarsi al club rossonero ancora a lungo e contribuire ai prossimi successi rossoneri.