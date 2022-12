Calciomercato Milan, rinnovo e cessione: decisione presa

Uno dei centrocampisti che piacciono al Milan potrebbe essere presto blindato dal suo club: sullo sfondo squadre europee importanti.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno guardato con grande attenzione il Mondiale in Qatar. Non c’era solo la curiosità di vedere all’opera i calciatori che fanno parte dell’organico rossonero, ma anche alcuni profili che potrebbero essere utili per il futuro.

Tra coloro che hanno brillato Coppa del Mondo c’è sicuramente Sofyan Amrabat, grande protagonista assieme al Marocco. Il centrocampista della Fiorentina ha messo in campo delle prestazioni di altissimo livello, reggendo il confronto con avversari di elevata caratura. Ha impressionato molti.

Stava già facendo bene in maglia viola in questi mesi, rilanciandosi dopo dei periodi complicati, e ha saputo sfruttare al meglio anche questa vetrina internazionale. Certamente le sue caratteristiche sarebbero perfette per il centrocampo di Stefano Pioli, a cui farebbe comodo un mediano come lui.

Calciomercato Milan, contratto prolungato: le ultime news

La Fiorentina ha speso circa 20 milioni di euro per comprare Amrabat dall’Hellas Verona nel 2020 e adesso si parla di una valutazione sui 35-40 milioni. Il contratto del giocatore scade a giugno 2024, ma c’è una novità importante in queste ore.

Secondo quanto rivelato dall’agenzia ANSA, la società toscana farà scattare l’opzione per prolungare il contratto del centrocampista fino a giugno 2025. Ciò è emerso durante il brindisi natalizio allo stadio Artemio Franchi tra la dirigenza e i media.

La Fiorentina sa che probabilmente si ritroverà a dover vendere il calciatore, però lo vuole fare da una posizione di maggiore forza contrattuale. Sicuramente ci saranno offerte anche nella finestra invernale del calciomercato e bisognerà vedere se il nazionale marocchino lascerà subito Firenze.

Amrabat tra Serie A, Premier League e Liga

Il nome di Amrabat in Italia è stato accostato sia al Milan sia alla Juventus, però va prestata attenzione soprattutto alle squadre della Premier League. Liverpool e Tottenham sono quelle maggiormente interessate all’acquisto. Hanno i soldi per poter accontentare le richieste della Fiorentina e dello stesso giocatore.

In Spagna anche Barcellona e Atletico Madrid vengono dati sulle tracce dell’ex Verona. Tuttavia, i catalani in questo momento non possono comprare perché hanno dei problemi finanziari e devono cercare di migliorare i propri conti. C’è un tetto stipendi da abbassare come priorità già per gennaio 2023.

Il Milan in questo momento non appare una seria pretendente nella corsa ad Amrabat, visto che non sono previsti investimenti particolari nel mercato invernale. Eventualmente se ne riparlerà in estate, ma nel frattempo il 26enne nato a Huizen potrebbe aver già cambiato maglia. Da ricordare che il Tottenham è avversario dei rossoneri negli ottavi di Champions League, quindi Amrabat potrebbe essere un rinforzo importante per Antonio Conte.