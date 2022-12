Milan, l’esterno apre alla cessione: “Tutto può succedere”

Un esterno monitorato anche dal Milan non esclude una sua cessione: è pronto a nuovi sviluppi della sua carriera.

La società rossonera nel calciomercato estivo 2023 si potrebbe ritrovare a dover comprare due esterni offensivi. Molto dipenderà da quanto succederà con Rafael Leao, che senza firmare il rinnovo lascerebbe Milano.

Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di prolungare il contratto del portoghese e al tempo stesso devono farsi trovare pronti a una sua cessione. Ci sono diversi profili sotto osservazione. Con l’addio dell’ex Sporting Lisbona e Lille possono arrivare tanti soldi da reinvestire.

Denaro utile anche per l’acquisto di un’ala destra. Oggi ci sono Alexis Saelemaekers e Junior Messias per quel ruolo, però a Stefano Pioli avrebbe bisogno di qualcosa di più. I tifosi sperano che la dirigenza intervenga per rinforzare quella fascia al fine di compiere un salto di qualità.

Calciomercato Milan, colpo americano: apertura per il futuro

Ci sono diversi esterni offensivi accostati al Milan in queste settimane. Nella lista dei nomi figura anche quello di Christian Pulisic, 24enne statunitense che milita nel Chelsea. Per l’allenatore Graham Potter non è un intoccabile.

L’ex Borussia Dortmund, che recentemente ha partecipato al Mondiale con la nazionale americana, ha parlato del suo futuro al podcast Indirect: “Adesso sono assolutamente tornato al Chelsea. Sono concentrato e pronto per finire la stagione. Ma sai come funzionano le cose nel calcio. Cambiano velocemente e può succedere di tutto. Al momento mi sto allenando e sto lavorando per il Chelsea, perché sono qui ora”.

Pulisic si dice concentrato sul suo presente con la squadra londinese, però non esclude la possibilità di partire. Le opzioni per il futuro non gli mancano assolutamente.

Pulisic rimane in Premier League?

Anche se al Milan piace, considerando che può giocare in tutte e tre le posizioni dietro alla punta nel 4-2-3-1, è impensabile un investimento rossonero a gennaio. E non si può neppure ipotizzare che il Chelsea ceda il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

È più probabile che Pulisic rimanga in Premier League. Sulle sue tracce ci sono squadre come Manchester United, Liverpool, Arsenal e Newcastle United. Hanno le risorse economiche per convincere i Blues e l’americano già nella finestra invernale del calciomercato.

Il Chelsea non sta andando bene in Premier League e spera di piazzare qualche elemento ritenuto non indispensabile per reinvestire nella campagna acquisti. Potter si aspetta alcuni colpi che possano migliorare il suo organico nella seconda parte della stagione.