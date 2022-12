Francia-Argentina: Giroud out, una sostituzione che fa discutere

L’attaccante sostituito al 40′ del primo tempo di Argentina-Francia sta facendo discutere. La reazione dei tifosi che stanno seguendo la partita

E’ durata 40 minuti la finale di Olivier Giroud. L’attaccante del Milan è stato sostituto da Didier Deschamps prima della chiusura del primo tempo insieme a Dembele.

Una doppia sostituzione destinata a far discutere, che in molti non hanno capito. Anche i tifosi del Milan, intervenuti sui social, non hanno compreso il cambio che ha riguardato il centravanti del Diavolo. L’augurio, chiaramente, è che non si sia trattatatp di un’uscita dal campo forzata, per via di un infortunio. Ne sapremo certamente di più una volta terminata la partita.

Nel frattempo la sostituzione di Giroud ha letteralmente scatenato Twitter. Il nome del numero nove è schizzato in tendenza con oltre 118mila tweet. Da una parte c’è la preoccupazione di alcuni tifosi, che non si spiegano il cambio, dall’altra le immagini della rabbia dell’attaccante, ripresa da diversi profili.

Tutta la rabbia di Olivier Giroud 🤬

Sostituito al 41' del primo tempo 🔄#ArgentinaVsFrance #DAZN pic.twitter.com/S3NamtZJPU — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 18, 2022

Cosa può portare un tifoso interista a commentare così la sostituzione di #Giroud nel mezzo di una finale della Coppa del Mondo? Semplice, non gli è ancora passata 🫣 https://t.co/WI79WEHymh — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) December 18, 2022