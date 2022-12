La maglia del Milan vale oro: ricavi super dagli sponsor, le cifre

Numeri pazzeschi per il Milan: nuovi accordi di sponsorizzazione per la società rossonera che in questo modo otterrà ricavi davvero importanti. Magari da spendere sul mercato?

Uno dei piani assoluti del Milan nel suo progetto di crescita e di sviluppo internazionale è quello di ottenere ricavi ed introiti da top club. Così da avvicinarsi possibilmente al livello dei migliori in Europa.

Un piano che starebbe andando per il meglio. Già sotto l’egida di Ivan Gazidis sono aumentate le partnership internazionali ed i ricavi da sponsor, anche con collaborazioni minori.

Ma il bello deve ancora venire. Grazie solo agli sponsor di maglia, ovvero le aziende che arricchiscono il layout della divisa da gara rossonera, il Milan rischia di guadagnare ogni anno una cifra davvero super.

Milan, almeno 72 milioni di euro con gli sponsor di maglia

Le stime odierne pubblicate da Calcioefinanza.it parlano molto chiaro. Il Milan arriverà ad ottenere ogni anno grazie alle varie sponsorizzazioni di primo livello introiti intorno ai 72 milioni di euro.

Una cifra davvero alta per un club che fino a qualche anno fa faceva fatica anche solo a rinnovare determinati accordi commerciali e di partnership strategiche. Ma andiamo a vedere nel dettaglio da dove fuoriesce tale somma in entrata.

Il recente rinnovo con il main sponsor Emirates frutterà al Milan ben 30 milioni di euro l’anno (più eventuali bonus su vendite ed eventi). Un colpaccio del settore commerciale, visto che fino a quest’anno la compagnia aerea araba versava la metà della cifra per apparire sulle maglie del Milan.

30 milioni arriveranno anche dallo sponsor tecnico, ovvero Puma. Un aumento significativo negli accordi anche con l’azienda di abbigliamento sportivo tedesca, che fino al 2021-2022 versava al massimo 16 milioni nelle casse rossonere.

Circa 7 milioni entreranno invece dall’accordo con il back sponsor, ovvero l’azienda WeFox che compare sulla parte inferiore del retro maglia, praticamente sotto al numero dei calciatori. Infine anche la piattaforma di trading BitMEX (sponsor di manica del Milan) garantisce 5 milioni annui al club.

Facendo un conteggio totale, solo grazie agli sponsor che compaiono sulla maglia da gara del Milan, la società di via Aldo Rossi ha garantiti 72 milioni tondi tondi, più eventuali bonus ancora da chiarire. Soldi che magari possono essere utili per agire sul mercato e, perché no, sulla crescita del monte ingaggi.