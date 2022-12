Ismael Bennacer, l’annuncio dalla Spagna: “Incontro con un altro club”

La notizia spaventa i tifosi: le sensazioni per il prolungamento sono positive ma intanto gli agenti ascoltano un’altra proposta

Con le questioni contrattuali non c’è mai da star sicuri fino a che non si è messo nero su bianco e questo il Milan lo sa bene. La società ha la necessità di chiudere quanto prima i rinnovi di contratto importanti perché le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Già in passato il Diavolo ha dovuto fare i conti con importanti addii a parametro zero, da Gianluigi Donnarumma a Franck Kessie, passando per Hakan Calhanoglu. Quando ci si avvicina troppo alla scadenza diventa poi difficile convincere il giocatore, soprattutto se quest’ultimo è in possesso di offerte economiche molto più elevate.

Il club rossonero stavolta dovrà stare attento e da questo punto di vista non va assolutamente sottovalutata la situazione legata ad Ismael Bennacer. Le notizie che arrivano nelle ultime ore dalla Spagna mettono in effetti un po’ di preoccupazione in casa Milan, perché c’è un club molto importante che sta cominciando ad inserirsi seriamente nella trattativa tra il Diavolo e il calciatore per il prolungamento.

Le ultime indiscrezioni sulla vincendo le fornisce in esclusiva il portale Relevo. Stando a quanto riportato dal sito spagnolo, nelle ultime settimane la società e gli agenti del calciatore hanno avuto dei colloqui. Le sensazioni in merito a un nuovo accordo sono positive. Ricordiamo che la proposta sul piatto del calciatore è di circa 4 milioni di euro. Praticamente il triplo rispetto a quanto percepisce al momento l’algerino.

Bennacer, il Liverpool si inserisce e ostacola il rinnovo

Il quotidiano spagnolo fa tremare però i tifosi rossoneri perché spiega che c’è una minaccia incombente dalla Premier League e risponde al nome del Liverpool.

La notizia è che entro un paio di settimane, o al massimo entro la fine dell’anno, i Reds hanno in programma di incontrare l’entourage del calciatore per spiegare loro il progetto in ogni dettaglio. Sappiamo che il centrocampista qualche tempo fa ha cambiato procuratore, passando da Sissoko ad Enzo Raiola. Questo però non sempre significa che ci sia l’intenzione di un trasferimento. Relevo spiega proprio questo e fa l’esempio del compagno di squadra Kalulu. Il portale spiega che al momento la soluzione più probabile rimane il rinnovo con il Milan, viste le sensazioni positive.

Asunto Ismaël Bennacer 🇩🇿 En las últimas semanas ha habido reuniones con sensaciones positivas entre el agente y Milan, en las que se sentaron las bases para una renovación. El Liverpool se reunirán con el entorno dentro un par de semanas.@relevo https://t.co/3eUik1F1VR — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 17, 2022

La situazione quindi al momento appare sotto controllo, con il prolungamento che rimane ancora la priorità per Bennacer. C’è tuttavia da stare attenti a questa minaccia inglese, anche perché il passato insegna. Il contratto del classe ’97 scade a giugno 2024 e Maldini e Massara sperano di ottenere la firma del giocatore. quanto prima