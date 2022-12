Perché Lele Adani non commenta la finale dei Mondiali: “Sto in panchina”

Niente finale Mondiale, tra Argentina e Francia, per Lele Adani. Ecco il motivo. Arrivano pure le dichiarazioni dell’ex calciatore

Il Mondiale si appresta a vivere il suo ultimo atto. Lo farà fra pochi minuti con Argentina–Francia. Tutti gli appassionati di calcio saranno davanti la tv per seguire quella che sarà una partita che entrerà nella storia.

Impossibile rimanere indifferenti al match che metterà di fronte Mbappe e Messi. C’è chi chiaramente ha scelto di fare il tifo per una nazionale per via del campione transalpino del Psg, chi per quello che ha fatto la storia del calcio, considerato da molti il miglior giocatore al mondo.

Non vanno dimenticati, chiaramente, i tanti milanisti che hanno deciso di supportare i propri beniamini, Theo Hernandez e Olivier Giroud, che hanno trascinato fin dalla prima partita la Francia. Il bomber si è reso protagonista contro l’Australia e poi contro Polonia e Inghilterra. Il terzino mancino, invece, ha sfornato tanti assist prima di trovare la gloria personale con un gol contro il Marocco. Anche Stefano Pioli si è schierato apertamente dicendo di fare il tifo per la Francia.

Sono stati davvero in tanti a schierarsi e a fare il tifo per una nazionale. E’ venuto normale farlo con l’assenza dell’Italia. A Lele Adani non è servito farlo. La passione per l’Argentina e per Lionel Messi da parte dell’ex giocatore è nota da anni. La seconda voce, accanto a Stefano Bizzotto, non ha fatto nulla per non farlo notare nel corso dell’intero Mondiale. I suoi commenti, le sue esultanze, durante l’intera competizione, hanno così fatto discutere. Sono state amate dai fan della ‘Pulce’, decisamente meno da chi preferisci una telecronaca neutrale con meno enfasi.

Niente finale

Nei giorni scorsi è così arrivata la notizia, che Adani non avrebbe commentato la finale. Né lui, né chiaramente Stefano Bizzotto. La Rai ha deciso di affidarsi ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Una decisione che ha fatto scalpore ma che sembra essere stata decisa già da tempo.

Solo questione di gerarchie: d’altronde Alberto Rimedio è lo speaker principale della tv di Stato, oltre che narratore della Nazionale. La coppia Adani-Bizzotto si è dovuta ‘accontentare’ della finalina tra Marocco e Croazia.

Le dichiarazioni di Adani

Adani – intervistato dal Corriere della Sera – ha detto la sua sulla mancata finale: “Mi hanno insegnato che quando il mister ti manda in panchina non si chiede mai perché“.

Telecronaca passionale – “I telespettatori vogliono emozioni. Non era previsto che commentassi la finale. Ho fatto 14 telecronache. Un’esperienza stupenda; già mi manca. Una grande spedizione: Donatella Scarnati, Alessandro Antinelli e tutti gli altri hanno fatto un lavoro straordinario. Differenza con Sky? Pure il pubblico generalista è appassionato di calcio. Legga i messaggi che ricevo. Decine al giorno. Mi scrivono per ringraziare, commentare, chiedere aiuto”