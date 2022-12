Problemi al ginocchio, finale Mondiale a rischio: Milan in ansia

Le condizioni del giocatore rossonero preoccupano i rossoneri. Dal ritiro della Francia arrivano brutte notizie.

Il mondo del calcio freme per la finale mondiale tra Argentina e Francia. Il Milan, ovviamente, freme visti i giocatori rossoneri presenti in campo. Brutte notizie però arrivano dall’infermeria.

Tra i protagonisti del mondiale della Francia, che è pronta a giocarsi il titolo di campione del mondo contro l’Argentina nella competizione in Qatar, c’è sicuramente Olivier Giroud, bomber del Milan chiamato a portare sulle sue spalle anche l’attacco dei transalpini dopo il forfait di Benzema.

Giroud ancora una volta si è confermato attaccante di primissimo livello. Ha contribuito a portare la sua squadra sino alla finale, segnando ben 4 gol nel corso della competizione. L’attaccante ha inoltre raggiunto e superato un ambito record: superando una leggenda del calcio francese come Thierry Henry in cima alla lista della classifica marcatori della Francia. Un risultato incredibile che dimostra il valore di un attaccante di altissimo livello, spesso sottovalutato ma sempre presente nei momenti che contano.

Ne sa qualcosa il Milan, che grazie alle sue giocate ha conquistato l’ultimo scudetto e che adesso aspetta con ansia il suo ritorno per potere ricominciare la corsa alla Serie A il prossimo 4 Gennaio. Nelle ultime ore, però, le condizioni dell’attaccante stanno preoccupando non poco il Milan e la nazionale francese.

Olivier Giroud mette paura al Milan: le condizioni dell’attaccante

Come sottolineato, Olivier Giroud è uno dei grandi protagonisti della Francia. Un punto fermo di esperienza ed affidabilità per il tecnico Didier Deschamps. Il tecnico, però, potrebbe dovere fare a meno del suo talismano proprio nel momento più importante. Quello della finalissima. Dal ritiro francese in Qatar infatti è trapelata la notizia di un problema fisico dell’attaccante rossonero che rischierebbe di fargli saltare l’appuntamento con l’Argentina.

Secondo quanto riporta La Chaine L’Equipe, il canale televisivo del maggior quotidiano sportivo francese, Olivier Giroud avrebbe accusato un problema al ginocchio, e la sua presenza sarebbe in dubbio per la partita di domani. Un grattacapo enorme per il tecnico francese, costretto a studiare soluzioni di emergenza in caso in cui il giocatore non recuperi dall’infortunio.

Per i francesi è davvero un duro colpo, soprattutto vista l’assenza di Benzema, escluso, non senza polemiche, dalla spedizione mondiale nonostante il recupero dall’infortunio che ne ha pregiudicato la partecipazione al mondiale.

Giroud, ovviamente, farà l’impossibile per essere in campo e non perdere l’appuntamento con la seconda finale mondiale consecutiva e la possibilità, ancora una volta, di laurearsi campione del mondo da protagonista come avvenne 4 anni fa, quando salì sul tetto del mondo nella finale contro la Croazia.

Il Milan, ovviamente, è spettatore interessato della vicenda. Giroud riveste un ruolo essenziale anche nello scacchiere di Pioli, e i rossoneri seguono con attenzione ogni tipo di problema fisico del loro campione. Per questo intendono evitare e scongiurare ogni tipo di ricaduta che possa pregiudicare la presenza di Giroud quando ricomincerà il campionato.