Calciomercato, Kessie vicino al ritorno in Serie A: i dettagli

Voci di mercato garantiscono che un club italiano sarebbe vicino ad ingaggiare l’ivoriano: gran bello sgarbo per il Milan.

Dopo essere stato ceduto quest’estate ai catalani, e dopo aver rinunciato al rinnovo del contratto con il Milan, la storia d’amore tra Kessie e il Barcellona sembra essere agli sgoccioli.

L’ivoriano, giunto in Spagna a parametro zero e con l’ambizione di portare a casa molti trofei da protagonista con la maglia Blaugrana, sembra dover dire addio a questo sogno. Dopo appena un semestre, Xavi lo ha bocciato relegandolo ai margini del progetto come ultima scelta a centrocampo. Ora un club italiano fa sul serio: il suo eventuale trasferimento, però, sarebbe un ulteriore sgarbo ai rossoneri.

Kessie: delusione Barca

Franck Kessie, dopo l’incredibile successo con la maglia del Milan, sembrava destinato a compiere meraviglie ovunque andasse: purtroppo non è stato così. Giunto in Catalogna in estate, con l’arduo compito di ripetersi, non ha avuto, tuttavia, l’impatto sperato al Barcellona. Certamente l’infortunio non lo ha aiutato ad ambientarsi, però c’è da dire che Xavi non c’ha pensato due volte a sbatterlo in panchina in più di un’occasione. Occasione persa dopo occasione persa, l’ex mediano rossonero, è stato confinato ai margini del progetto di Xavi. Questo non ha consentito al calciatore di esprimersi come ai livelli sperati. Kessie non starà di certo ad osservare, anche perché mezza Europa gli fa la corte. Dall’Inghilterra diversi club lo vorrebbero, anche se nelle ultime settimane una squadra di Serie A si sarebbe fatta avanti prepotentemente.

Kessie: l’ombra della Premier su di lui

Dall’Inghilterra non mollano la presa sull’ivoriano diversi club che farebbero carte false pur di averlo in rosa. Innanzitutto ci sarebbe l’Aston Villa, che è proprio alla ricerca di rinforzi in mediana: I Villans offrirebbero al club catalano una cifra vicina ai 14 milioni di euro. Ma non solo, anche Fulham, che vorrebbe acquistare il cartellino dell’ivoriano, sarebbe prontissimo a versare nelle casse del club spagnolo 22 milioni di euro. Sullo sfondo ci sarebbe anche l’ipotesi Tottenham, dopo che Antonio Conte avrebbe palesato la sua stima, ed il suo interesse, nei confronti dell’atleta. I Blaugrana sono certamente ingolositi dalle offerte inglesi, dal momento in cui l’ivoriano è giunto in estate a parametro zero. Tuttavia la volontà del calciatore sarebbe quella di tornare in Serie A: in Italia c’è un club che sta seriamente pensando di chiudere la trattativa. Si tratta dell’Inter.

L’Inter su Kessie: l’ivoriano vuole la Serie A

Sebbene diversi club inglesi abbiano bussato alla sua porta con offerte economicamente allettanti, il giocatore è fortemente intenzionato a tornare in Italia. Il motivo? Perché la Serie A è un campionato che conosce bene e non farebbe fatica ad ambientarsi. L’Inter, quindi, sarebbe la giusta opzione. Inoltre, il calciatore ritroverebbe l’importanza in squadra che tanto ha rivendicato nell’ultimo periodo al Barcellona, e per di più – con i nerazzurri – competerebbe sia in Italia che in Europa per tutti i titoli.

Stando a quanto definito dal quotidiano sportivo spagnolo, todofichajes.com, potrebbe esserci un accordo tra la dirigenza sportiva neroazzurra e l’entourage del calciatore. Kessie non aspetta altro che il via libera dell’Inter. Acquisto che porterebbe vantaggi ad ambo le parti: l’atleta vuole il rilancio internazionale e un ruolo primario nel club; mentre il Barcellona risparmierebbe un gettone importante, ottenendo anche una plusvalenza da un calciatore, che la scorsa estate, è approdato a parametro zero.