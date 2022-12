Calciomercato Milan, colpo dal Bayern Monaco: è un’occasione

In Germania ci potrebbe essere un’interessante occasione di mercato per le big della Serie A: anche il Milan potrebbe valutarla per l’estate 2023.

In Italia le squadre non hanno la stessa forza economica presente in altri campionati, in particolare la Premier League. Per questo a volte devono ricorrere a occasioni e “scarti” di alcune big europee per rinforzarsi.

A volte si possono fare grandissimi colpi. Un esempio eclatante è Theo Hernandez, che non aveva la fiducia del Real Madrid e che trasferendosi al Milan è diventato uno dei migliori terzini sinistri del mondo. Ma ce ne sono anche altri di esempi noti.

Bisogna essere bravi a individuare quei giocatori che possono essere importanti in una nuova realtà. Se sono giovani serve intuirne il potenziale, se hanno esperienza è necessario capire se abbiano le giuste motivazioni. Questo al netto dell’aspetto tecnico-tattico e di quello economico.

Mercato Milan, ipotesi dal Bayern Monaco per l’estate?

Secondo quanto rivelato da Kicker, la permanenza di Marcel Sabitzer al Bayern Monaco non è affatto sicura. Il club bavarese vuole ingaggiare Konrad Laimer, in scadenza con il Lipsia a giugno 2023. Per l’austriaco il futuro può essere con un’altra maglia.

Il 28enne centrocampista non è un intoccabile per l’allenatore Julian Nagelsmann, che a inizio stagione lo ha schierato più volte come titolare e poi lo ha relegato a riserva. 14 presenze, un gol e un assist finora. Se arrivasse un innesto in mediana, Sabitzer potrebbe considerare le offerte di altre società.

Come suggerito dai colleghi di calciomercato.it, l’ex di Salisburgo e Lipsia potrebbe fare comodo al Milan e alla Juventus. Ha qualità ed esperienza che si sposerebbero bene con entrambe le squadre. Da non scartare neppure la Roma, che nei mesi scorsi aveva avviato qualche contatto.

Sabitzer, stipendio e prezzo del centrocampista

Sabitzer percepisce uno stipendio da circa 12 milioni di euro lordi all’anno, quindi dovrebbe rivedere un po’ le sue pretese per favorire un eventuale trasferimento. Sicuramente la presenza del Decreto Crescita può aiutare le squadre della Serie A a offrigli un buon ingaggio netto risparmiando sul lordo.

Per quanto riguarda il prezzo del cartellino, il portale specializzato Transfermarkt lo valuta 20 milioni. Il Bayern Monaco ne aveva spesi circa 15 per comprarlo dal Lipsia nell’estate 2021, quindi tale valutazione è verosimile oggi. Vedremo se il Milan o altri club italiani si faranno avanti nella prossima sessione estiva del calciomercato.

L’austriaco è un giocatore duttile tatticamente, può giocare in più posizioni: interno di una mediana a due, mezzala in un centrocampo a tre e trequartista. Può tornare comodo a tanti allenatori.