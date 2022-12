Milan, manca solo la firma: accordo raggiunto, svelate le cifre

Buone notizie per il Milan per quanto riguarda l’accordo con il calciatore. Pare la fumata bianca sia finalmente giunta, con tanto di firma ormai prossima entro la fine dell’anno 2022.

La settimana appena cominciata potrebbe regalare al Milan subito un’ottima notizia. Il club rossonero, che sta lavorando a Dubai in questi giorni per una sorta di mini-ritiro invernale, è pronto ad annunciare la novità.

Paolo Maldini e compagnia, prima di gettarsi di fatto sul mercato di riparazione e valutare seriamente il possibile innesto di qualche calciatore utile alla causa, stanno chiudendo per un affare altrettanto importante.

Pare sia molto vicino un tanto agognato rinnovo di contratto. Una trattativa che pareva essersi molto complicata nelle scorse settimane, ma per la quale il Milan ha deciso di alzare un pochino il tiro per trovare la tanto attesa firma.

Bennacer-Milan, ci siamo: offerta accettata e rinnovo in vista

Non c’è ancora nulla di ufficiale o di concluso. Ma secondo la Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe finalmente trovato l’accordo per prolungare il contratto di Ismael Bennacer, uno dei punti di forza del centrocampo rossonero da anni.

Fumata bianca ormai arrivata dalle parti di Casa Milan. Il mediano algerino avrebbe dato l’ok (assieme al suo nuovo agente Enzo Raiola) all’offerta contrattuale giunta dai rossoneri. Proposta alzata a 4 milioni netti a stagione fino al 2027. Letteralmente blindato così Bennacer, che già stava iniziando a fare gola a squadre internazionali.

Inizialmente la prima offerta del Milan per bloccare Bennacer era di 3 milioni più bonus, praticamente raddoppiando l’attuale ingaggio percepito dall’algerino. Il calciatore ha rifiutato, pretendendo una somma ancora più alta per restare in rossonero. Dopo alcuni tentennamenti pare però che la trattativa si sia sbloccata nelle ultime ore.

Da mercoledì in poi, quando il Milan tornerà effettivamente a casa dopo il periodo a Dubai, qualsiasi sarà il giorno buono per le firme. Manca solo l’incontro finale tra le parti, con tanto di sottoscrizione del nuovo accordo quinquennale per il centrocampista classe ’97.

La carriera di Bennacer in maglia rossonera

Ismael Bennacer, nato ad Arles (in Francia) ma da una famiglia algerina, è stato acquistato dal Milan nell’estate 2019. Prima dell’approdo in rossonero militava con la maglia dell’Empoli, dove si fece apprezzare come regista di qualità e di fatica.

Un colpo da 16 milioni di euro che farà contenti i tifosi milanisti, vista la qualità sempre puntualmente espressa da Bennacer. Il numero 4 del Milan in tre stagioni e mezzo ha collezionato 126 presenze ufficiali e 4 reti all’attivo, l’ultima delle quali contro l’Atalanta in questo campionato. Oggi è da considerarsi titolarissimo nel 4-2-3-1 di Pioli al fianco di Sandro Tonali.