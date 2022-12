Milan, la nuova prima maglia invernale: dettagli sorprendenti (FOTO)

A sorpresa arrivano indiscrezioni sulla nuova prima maglia del Milan in versione invernale, ovvero per i mesi freddi in vista della ripresa del campionato. Piacerà al grande pubblico rossonero?

Il Milan si appresta a preparare il secondo avvio di stagione. Mai come quest’anno il campionato di Serie A è diviso in due tranche completamente distaccate, visto il Mondiale che si è giocato in periodo autunnale.

Non saranno enormi le novità in casa rossonera a partire dal mese di gennaio, quando si riapriranno le ostilità ufficialmente. Non si prospettano rivoluzioni né tattiche da parte di Stefano Pioli, né sul mercato di riparazione visto che al momento il Milan sembra non voler investire cifre alte.

Una delle poche differenze potrebbe arrivare a livello estetico. Infatti la Puma, sponsor tecnico del Milan, ha lanciato una linea di maglie da gioco invernali per diversi club di cui è fornitore. Tra questi anche quello rossonero, che potrebbe scendere in campo con una divisa davvero sorprendente.

La maglia rossonera per l’inverno: maniche rinforzate e sponsor diverso

Grazie al portale Footyheadlines.com, vero e proprio punto di riferimento sulle maglia e le divise da gara, arrivano le prime indiscrezioni su questa particolare divisa invernale del Milan, che potrebbe essere utilizzata nei primi mesi del 2023.

Dalle immagini proposte, il layout della prima maglia Milan dovrebbe essere mantenuto, identico a quello del kit già utilizzato. Fondo nero e righe verticali rosse omogenee.

Sono presenti però alcune particolarità su questa maglia per ora ancora ‘ufficiosa’. Ovvero il cambio di loghi e sponsor: sarà presente il nuovo font del logo Puma e lo stemma del Milan sarà realizzato in una variante rotonda e più ristretta.

Inoltre dovrebbe comparire la scritta Dubai – Fly Best nella parte del main sponsor, una variante rispetto alla consueta dicitura Emirates – Fly Better che appare sulle maglie del Milan ormai dal 2011.

Ma la novità maggiore è rappresentata dalle maniche. La versione invernale della prima maglia Milan vedrà lunghe maniche imbottite con tanto di patch tricolore per ricordare lo Scudetto vinto la scorsa stagione e lo status di campioni d’Italia. Un’innovazione che ricorda quasi le tenute dell’hockey su ghiaccio piuttosto che il calcio.