Calciomercato Milan, derby per il difensore italiano: è un gran talento

Inter e Milan sono fortemente interessate al giovane difensore e valutano l’operazione per la prossima estate: i nerazzurri sono avanti

Già da ora si iniziano a fare i nomi per quanto riguarda il mercato della prossima estate. Soprattutto quelli che stanno facendo molto bene e che hanno un grande avvenire davanti a loro, perché su questi bisogno muoversi in anticipo.

Solitamente anche il Milan cerca di anticipare la concorrenza per gli obiettivi primari del proprio mercato, come provò a fare lo scorso anno con Sven Botman, anche se purtroppo senza successo. Competere con i top club per accaparrarsi i migliori prospetti sul mercato non è mai semplice, ma il Diavolo ci proverà anche per l’anno prossimo. L’obiettivo è infatti quello di migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

C’è un calciatore in Serie A, in questo senso, che negli ultimi mesi è diventato una vera e propria stella, appetito dalle migliori squadre in Italia e in Europa. Parliamo di un calciatore che è considerato dagli addetti ai lavori come uno dei migliori talenti emergenti e da acquistare ad ogni costo la prossima estate. Ci riferiamo a Giorgio Scalvini, ennesimo talento sfornato dall’Atalanta.

Il classe 2003, di proprietà degli orobici, è già stato chiamato in Nazionale da Roberto Mancini per le ultime amichevoli e la sua valutazione al momento è difficile perché su di lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. I prossimi mesi e il finale di campionato ci dirà fino a che punto arriverà la sua crescita e quanto dovranno spendere i top club per portarselo a casa.

Scalvini piace a tutti: interessi da mezza Europa

Scalvini ha da poco compiuto 19 anni e su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa. Lo seguono con attenzione soprattutto in Premier League, dal Manchester City al Manchester United, passando anche per il Liverpool.

Interessato al giocatore è anche il Bayern Monaco, che solo la scorsa estate ha fatto un grosso investimento su un difensore dalla Serie A, ovvero De Ligt. Tutte queste grandi società considerano l’operazione molto sicura perché il giocatore offre grandi garanzie.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, in Italia anche il Milan si sarebbe fatto avanti attraverso un sondaggio. Il club rossonero ha voluto sapere quali sono le condizioni economiche per l’acquisto. Il portale spiega però che ha valutato troppo alta la valutazione per il calciatore dei bergamaschi. Questo a meno che non vengano fatte grandi cessioni di qui a breve.

L’Inter prepara l’assalto

In Serie A al momento però è un altro il club in vantaggio su Scalvini e si tratta dell’Inter. La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport. La rosea spiega che Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno avviato i contatti con l’Atalanta già da qualche settimana.

Nell’affare potrebbero inserire un giovane che piace molto alla Dea, ovvero il centrocampista Giovanni Fabbian. I nerazzurri puntano anche a trattenere Bastoni e Skriniar e quindi c’è da pensare che Scalvini arriverebbe in caso di addio di uno dei due. Sul giocatore c’era anche la Juventus ma al momento le priorità della Vecchia Signora sono decisamente altre.