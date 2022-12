Calciomercato Milan, tripla offerta: la Premier League nel destino

Uno dei sogni di mercato del Milan è molto ambito in Premier League: possono arrivare delle proposte economiche importanti.

La società rossonera probabilmente non farà investimenti nel calciomercato di gennaio, ma per l’estate sta valutando già qualche colpo importante. Uno degli obiettivi sarà l’ingaggio di un nuovo esterno destro offensivo.

I tifosi del Milan sognano l’arrivo di un innesto già nel mercato invernale, però Alexis Saelemaekers e Junior Messias dovrebbero rimanere le ali offensive di Stefano Pioli fino a fine stagione. Niente Hakim Ziyech, uno dei nomi più desiderati dalla tifoseria.

Il marocchino potrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio 2023, però è improbabile un trasferimento a Milanello. Sarebbe l’ideale per la fascia destra rossonera. Ha esperienza e qualità, inoltre è reduce da un Mondiale in cui è stato protagonista. Ha voglia di essere al centro di un nuovo progetto e quello milanista sarebbe perfetto per lui.

Calciomercato Milan, un obiettivo tra rinnovo e cessione

Ziyech l’anno prossimo compirà 30 anni, il Milan probabilmente preferirà investire su un giocatore più giovane. Ci sono diversi profili nella lista di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Uno dei nomi più graditi alla dirigenza è Nicolò Zaniolo, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024. La Roma ha avviato la trattativa per il rinnovo e offre uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione. Stando a quanto riportato da Mirror.co.uk, la richiesta è sui 4,5 milioni più bonus.

La fonte riferisce che squadre della Premier League come Arsenal, Manchester United e Tottenham potrebbero presentare offerte molto superiori a quella della Roma. I giallorossi rischiano di perdere Zaniolo se non aumenterà la propria proposta. E vista la forte concorrenza inglese, il Milan rischia di non poter competere.

Zaniolo adatto alle esigenze di Pioli?

L’ex talento di Fiorentina e Inter ha sicuramente un potenziale importante, però non è ancora chiaro che tipo di giocatore possa diventare. Investire su di lui può essere una scommessa. L’ambiente rossonero potrebbe essere perfetto per far emergere tutte le sue qualità e fargli fare lo step necessario per diventare un calciatore di alto livello.

Mister Pioli ci sa fare con i giovani e potrebbe valorizzare pure Zaniolo. In ogni caso, l’operazione è complicata. In caso di mancato rinnovo, la Roma cercherà di vendere il cartellino al miglior offerente. Il Milan difficilmente partecipa ad aste e la Premier League può diventare la destinazione più probabile.

Forse per la crescita del ragazzo sarebbe meglio rimanere in Italia nell’immediato, però i soldi inglesi possono fare la differenza. Vedremo che ne sarà del 23enne toscano.