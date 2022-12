Colpo a sorpresa della Salernitana: subito in campo contro il Milan

La squadra campana si sta rinforzando e ha già chiuso un affare: lo ha rivelato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio

Il calciomercato invernale inizierà ufficialmente fra una decina di giorni, ma i vari club si stanno già muovendo per mettere a segno qualche colpo e iniziare a rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

Nel mese di gennaio ci sono diverse occasioni per quanto riguarda operazioni low cost e qualcuno di queste si sta già chiudendo in queste ore. Un affare sta per chiuderlo infatti il prossimo avversario del Milan. Come sappiamo, i rossoneri ripartiranno affrontando la Salernitana nella sfida del prossimo 4 gennaio. La squadra di Davide Nicola sarà il primo ostacolo della seconda parte di stagione del Diavolo, nel match valevole per la sedicesima giornata.

La squadra campana sta disputando un ottimo campionato finora ed è al 12esimo posto con 17 punti. Ciò nonostante il club vuole continuare a far bene e chiudere alla grande senza dover rientrare nella lotta salvezza. Per questo motivo la società ha già chiuso un colpo in entrata per rinforzare la squadra. Si tratta dell’esperto portiere messicano Guillermo Ochoa.

Ochoa alla Salernitana: lo rivela Di Marzio

La notizia è stata riportata da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter. Ochoa è un classe 1985 e ha quindi 37 anni, ma è stato presente al Mondiale in Qatar e si è anche tolto la soddisfazione di parare un rigore a Robert Lewandowski.

Come riportato sul sito dell’esperto di mercato, l’estremo difensore concluderà il proprio contratto con l’FC America il prossimo 31 dicembre. Firmerà un accordo con la Salernitana fino al 30 giugno 2023, quindi per questi sei mesi. A questo punto è difficile immaginare chi sarà il titolare nella squadra di Nicola, visto che al momento a coprire i pali c’è Luigi Sepe. Il portiere di scuola Napoli ha parlato ieri ai media presenti dal Festival del Calcio Italiano e ha risposto proprio a una domanda sul possibile arrivo di un altro portiere.

Questa era stata la sua risposta. “Se sono preoccupato? E’ da una vita che concorro con un altro portiere. Sono scelte societarie che vanno accettate”. Contro il Milan potrebbe ancora esserci lui perché Ochoa non avrebbe molto tempo per allenarsi son i suoi nuovi compagni. Certo è che la titolarità di Sepe ora sarà messa fortemente in dubbio. Vedremo a quale portiere dovranno cercare di segnare i rossoneri il 4 gennaio, che in attacco però hanno grandi assenze.