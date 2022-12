Dalla Spagna: “Theo Hernandez, doppio assalto: scambio clamoroso”

In Spagna danno due top club europei molto interessati a una delle stelle del Milan, che farà di tutto per evitare la cessione.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sempre respinto le offerte per i migliori calciatori della squadra di Stefano Pioli. Il piano è quello di tenerli e di arricchire ulteriormente il gruppo.

Considerando quanto successo negli ultimi anni, c’è anche la consapevolezza di non poter più perdere giocatori importanti a parametro zero. Ismael Bennacer e Rafael Leao, entrambi in scadenza a giugno 2024, verranno ceduti entro la prossima estate se non rinnoveranno.

Il Milan spera di blindarli e di scongiurare una loro partenza. Si tratta di due titolari e c’è la volontà di continuare a coinvolgerli nel progetto. Ci sono diverse società europee importanti che li hanno messo nel mirino e non sono gli unici top player rossoneri ad aver attirato l’attenzione in Europa.

Calciomercato Milan, due big europee pensano a Theo Hernandez

Se per Leao e Bennacer le richieste non mancano, neppure per Theo Hernandez scarseggiano le pretendenti. Si tratta di uno dei migliori terzini sinistri al mondo ed è normale che sia corteggiato.

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, il Paris Saint Germain ha il suo nome inserito nella lista dei potenziali acquisti. Il presidente Nasser Al Khelaifi vorrebbe strapparlo al Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato. Nuno Mendes, per il quale sono stati versati 40 milioni di euro allo Sporting Lisbona, non convince pienamente e per questo a Parigi si valuta l’ingaggio di un nuovo laterale difensivo mancino.

Oltre al PSG, anche il Real Madrid sta pensando a Theo Hernandez. Maldini e Massara nel 2019 hanno comprato il francese proprio dai blancos, che adesso starebbero riflettendo sulla possibilità di riprenderlo. A fargli spazio sarebbe Ferland Mendy, che secondo Todofichajes l’ex Lione potrebbe essere offerto al Milan oppure finire al PSG.

Quanto costa Theo Hernandez?

Theo ha rinnovato con il Milan a febbraio scorso, firmando un nuovo contratto fino a giugno 2026. Il suo stipendio è salito da 1,5 a 4-4,5 milioni di euro netti annui. È uno dei fedelissimi di mister Pioli e ha un rapporto speciale con Maldini, che lo ha voluto fortemente in rossonero.

In Spagna attribuiscono a Hernandez un prezzo di circa 60 milioni, sotto il quale la dirigenza rossonera non si siederebbe neanche a parlare. In realtà, in questo momento non esiste una valutazione del cartellino del terzino perché il Milan non considera assolutamente la sua cessione futura.

Servirebbe un’offerta shock per cambiare lo scenario. Il giocatore è felice a Milano e non ha mai manifestato l’intenzione di provare nuove esperienze. Crede nel progetto rossonero e vuole crescere con l’attuale squadra. Vedremo se arriveranno proposte la prossima estate e come si comporterà la società di via Aldo Rossi.