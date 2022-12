Milan, Pioli allo scoperto: “Leao resti. Ecco i nostri acquisti”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli sul futuro di Leao e sul prossimo calciomercato. Il tecnico dimostra di avere le idee chiare: ecco le sue parole

Sono state ore complicate per il tifoso del Milan. Nella giornata di ieri sono arrivate le notizie relative a Mike Maignan, che rischia di saltare ancora diverse partite prima di rientrare in gruppo.

Il match contro la Salernitana, in programma il prossimo 4 gennaio, appare ormai un miraggio. Nelle prossime ore il portiere si sottoporrà a nuovi controlli che daranno un quadro più chiaro. Intervenire sul mercato potrebbe davvero essere un obbligo.

Il Milan ha bisogno di una rosa all’altezza per continuare a lottare per lo Scudetto. Stefano Pioli – in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – ha parlato davvero di tutto, sottolineando di non avere alcuna voglia di mollare: “Ci crediamo, sappiamo che il livello si è alzato: se il Napoli manterrà questo passo incredibile fino alla fine supererà i 100 punti e dovremo solo far loro i complimenti. L’obiettivo è vincere un trofeo. La Champions fa parte del nostro percorso”.

Idee chiare sul mercato

La competitività del Milan potrebbe passare dal mercato ma anche in questo caso Pioli dimostra di avere le idee più che chiare: “I nostri acquisti saranno i giocatori che oggi sono infortunati e che recupereremo – prosegue il tecnico campione d’Italia –. Resto assolutamente convinto della qualità del nostro gruppo. E ripeto, al completo abbiamo le potenzialità per vincere ogni singola gara”.

Niente indizi sul mercato ma sulle condizioni di Maignan nessuna rassicurazione: “Per Maignan ci vorrà ancora un po’. Pronto per Salerno? Non credo. Ibra? Dobbiamo ancora aspettare”.

Pioli aspetta De Ketelaere: “Dubbi sulle qualità di Charles non ne ha nessuno ma si danno giudizi troppo affrettati”.

Futuro Leao

Impossibile non parlare del futuro di Rafael Leao. L’attaccante portoghese è la vera stella del suo Milan. Il contratto in scadenza nel 2024 fa paura ai tifosi ma Pioli mostra serenità in merito al discorso rinnovo: “Nella maniera più assoluta gli consiglio di restare”.

“Abbiamo fatto tantissimo insieme ma nessuno di noi ha ancora toccato il massimo del proprio potenziale. Rafa ha avuto uno sviluppo incredibile, una crescita esponenziale e continua ma ci sono aspetti in cui può lavorare con ancora più qualità e intensità. Farlo con noi, in un contesto che ormai conosce benissimo, potrà agevolarlo. E poi lo vedo veramente felice. Ha voluto farci un saluto: non era scontato, è un altro segnale di quanto questi ragazzi stiano bene insieme”.

Ve lo abbiamo raccontato qualche giorno fa, Rafael Leão ha fatto visita alla squadra, interrompendo le proprie vacanze. Un gesto importante, che il mister ha voluto sottolineare, e che certifica il rapporto che l’attaccante ha con il Milan. La trattativa, come più volte detto, è certamente complicata ma la fiducia resterà tanta finché Leao avrà voglia di continuare a vestire il rossonero.