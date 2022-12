“Priorità al Milan”: Ismael Bennacer, l’offerta è pronta

Ismael Bennacer, offerta in arrivo. Il giocatore pronto all’offerta. Lui ha già deciso: “Priorità al Milan”

Milan pronto a studiare le mosse per il futuro. La pausa mondiali, ormai giunta praticamente al termine, è stata l’occasione per Maldini e Massara per fare il punto della situazione su quelle che saranno le prossime mosse del club.

La Serie A sta per ricominciare, con il Milan che ritornerà in campo contro la Salernitana nella gara del prossimo 4 Gennaio. Intanto, però, mentre Pioli e la squadra lavorano in ritiro alla condizione fisica, Maldini e Massara continuano a gettare le basi per la rosa del futuro.

C’è il mercato di Gennaio da progettare, certo, e da portare avanti i sondaggi per i grandi botti del mercato estivo. Prima ancora, però, bisogna partire dalla base: fare un’attenta analisi della rosa attuale del Milan, e in particolare di tutti coloro che costituiscono la base della formazione di Pioli, che l’anno scorso è riuscita a conquistare l’ambito scudetto.

Al primo posto, ovviamente, c’è il capitolo rinnovi. Sono diversi i giocatori che devono a stretto giro ridiscutere il proprio accordo con il Milan e decidere dove continuare la loro carriera. In testa c’è, ovviamente, Rafael Leao, il cui rinnovo è in una fase particolarmente delicata e complicata di trattativa. Ma l’asso portoghese non è l’unico giocatore importante a trovarsi ad un bivio.

Bennacer, proposta di rinnovo: il giocatore dà priorità al Milan

Anche Ismael Bennacer ha infatti un contratto in scadenza nel 2024. Il Milan intende portarsi avanti nelle trattative per il rinnovo per evitare nuove brutte sorprese come quelle già sperimentate in passato con altri giocatori. Dopo aver perso a parametro zero Donnarumma, Kessie e Calhanoglu i rossoneri non intendono ripetersi e vogliono blindare il giocatore, in modo da continuare a farne uno dei pilastri della squadra di Pioli oppure da potere comunque monetizzare e recuperare in parte l’investimento fatto sul giocatore.

Bennacer, con le sue geometrie e i piedi educati, è al centro del progetto tecnico del Milan. La società, dunque, intende certamente provare a convincerlo a trattenerlo a Milano. Il giocatore sarebbe già stato contattato dal Milan per prolungare il suo contratto in scadenza. I rossoneri, che sposano una attenta ed oculata politica economica anche sul fronte ingaggi, sono disposti a fare un’offerta generosa al giocatore: un contratto da 4 milioni all’anno, in linea con quello dei giocatori più importanti della rosa.

L’accordo non sembra ancora essere stato trovato, ma da Bennacer secondo quanto riportato da Sky Sport arriva la volontà di dare precedenza al Milan, club che ha creduto in lui acquistandolo dall’Empoli e rendendolo uno dei migliori centrocampisti del campionato. Sul giocatore è comunque forte l’interesse di diversi club europei. Starà al Milan riuscire a blindarlo prima che possano fare breccia nella volontà del giocatore.