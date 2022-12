Brutto Napoli in amichevole: 4 gol dal Lille, segna anche un ex

Napoli ancora sconfitto in amichevole: stavolta è il Lille a imporsi allo stadio Diego Armando Maradona e con un risultato netto.

Come il Milan, anche il Napoli va incontro alla seconda sconfitta consecutiva in un match amichevole. Quattro giorni dopo il KO contro il Villarreal, gli azzurri hanno perso allo stadio Diego Armando Maradona anche contro il Lille.

La squadra francese ha avuto la meglio con il risultato finale di 4-1. Al 18′ vantaggio firmato Bafodé Diakité sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 63′ raddoppia Jonathan David, attaccante oggetto del desiderio di diverse società importanti d’Europa. Il 3-0 lo realizza Adam Ounas, un ex Napoli, al termine di un’azione di contropiede.

Il poker lo firma Jonathan Bamba all’82. Nel recupero finale la squadra di Luciano Spalletti ha trovato la via del gol con Giacomo Raspadori con un preciso tiro di destro, angolato e rasoterra. KO pesante per la formazione campana, che farà tesoro di questa partita per migliorare. Alla ripresa del campionato, il 4 gennaio 2023, l’avversaria sarà l’Inter e gli azzurri si vogliono far trovare pronti.

Napoli-Lille: in campo anche un ex Milan

Quella contro il Lille era una partita speciale per Victor Osimhen, che ha militato nella squadra francese nella stagione 2019-2020. I 18 gol in 38 presenze hanno convinto il Napoli a fare un grande investimento (circa 75 milioni di euro) per acquistarlo.

Nella formazione di Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, era presente un giocatore che in passato ha vestito la maglia del Milan. Ci riferiamo a Tiago Djalo, difensore arrivato a Milano dallo Sporting Lisbona nel gennaio 2019. Dopo alcune presenze nella Primavera rossonera, nell’estate successiva si è trasferito in Francia per circa 4 milioni. Il viaggio inverso lo ha fatto Rafael Leao, approdato in Italia.

Dal Lille è arrivato anche Mike Maignan, ma nell’estate 2021 per sostituire Gianluigi Donnarumma. Si può dire che Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano pescato molto bene dal club francese. Avrebbero voluto prendere anche Sven Botman e Renato Sanches nello scorso calciomercato estivo, ma non ci sono riusciti per motivi diversi.

Il tabellino di Napoli-Lille

Napoli: Meret; Di Lorenzo (83′ Zanoli), Ostigard, Juan Jesus (83′ Barba), Mario Rui, Lobotka (69′ Gaetano), Ndombele, Elmas (71′ Raspadori), Politano (69′ Zerbin), Kvaratskhelia (83′ Zedadka), Osimhen (69′ Simeone). All. Spalletti

Lille: Chevalier, Diakité, Fonte (14′ Alexsandro), Djaló, Weah (71′ Ramet), André (62′ Baleba), André Gomes (61′ David), Cabella, Angel, Zhegrova (61′ Ounas), Virginius (61′ Bamba). All. Fonseca

Arbitro: Maresca di Napoli

Marcatori: 18′ Diakitè, 63′ David, 78′ Ounas, 82′ Bamba, 93′ Raspadori