Milan, occasione a zero: ha rescisso col suo club

Il fuoriclasse ha rescisso con il suo club e ora è libero di firmare con chi vuole: i rossoneri possono farci un pensiero

In questi giorni il Milan sta valutando tante situazioni anche sul mercato per capire se c’è la possibilità di andare a rinforzare la squadra senza grossi esborsi economici.

Una delle necessità per Stefano Pioli sarebbe quella di poter disporre di un giocatore importante sulla trequarti, che sia magari esperto e quindi già pronto per la Serie A. De Ketelaere infatti ha stentato in questa prima fase e potrebbe far comodo un giocatore in quella zona del campo, in attesa che il talento ex Brugge riesca finalmente ad adattarsi. In questo senso, dal mercato arriva una notizia interessante perché si è svincolato un giocatore molto importante.

Si tratta niente di meno che di Isco. Il fantasista spagnolo ha rescisso ufficialmente il contratto con il Siviglia e da ora è un free agent. L’ex Real Madrid ha soli 30 anni e può ora considerarsi uno svincolato di lusso. La notizia è arrivata direttamente dai canali social del club andaluso, che ha annunciato la risoluzione consensuale con il trequartista.

📰 El #SevillaFC e @isco_alarcon acuerdan la rescisión del contrato que les vinculaba. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 21, 2022

Isco si era trasferito al Siviglia dai Galacticos soltanto quest’estate e ha collezionato 19 presenze complessive, con una rete. Non è capitato in una stagione brillante degli andalusi, che si sono incredibilmente ritrovati nelle ultime posizioni in classifica. Qualche mese fa è arrivato anche l’esonero del tecnico Lopetegui, che lo conosceva dalla nazionale e lo aveva voluto anche lì. Al suo posto è arrivato l’argentino Jorge Sampaoli ed è possibile che con quest’ultimo il feeling non sia mai sbocciato.

Milan, Isco a zero può far comodo

Chiaramente ora il classe ’92 si guarderà attorno per decidere quale potrà essere il progetto migliore da sposare per il suo futuro. Il giocatore ha delle qualità particolari e importanti e può far comodo a molte squadre, anche in Serie A.

In passato lo avrebbe desiderato Massimiliano Allegri per la sua Juventus, ma allo stato attuale delle cose, la Vecchia Signora ha altri problemi da risolvere. La Roma lo ha cercato in estate e potrebbe essere una pretendente concreta per lui, con il fascino di un tecnico come José Mourinho che potrebbe contribuire a un possibile approdo dell’andaluso nella Capitale. Ci sarebbe poi anche il Milan, che per tanto tempo è andata alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche, prima di prendere De Ketelaere.

Il belga non ha fatto molto bene in questo inizio in rossonero e chissà che il Diavolo non possa fare un pensierino ora su questa occasione di mercato. Maldini e Massara avevano già pensato di tornare sul mercato per prendere un giocatore che potesse dare qualità alla trequarti e si erano orientati su Hakim Ziyech. Per il marocchino del Chelsea però l’ingaggio è un problema non da poco.

Non lo sarebbe per Isco, il cui ingaggio al momento non è così alto. Un anno fa tra l’altro il suo nome era stata accostato anche al Diavolo. C’era chi diceva che lo spagnolo fosse stato offerto ai rossoneri, ma si è trattato solo di voci e non c’è stato nulla di concreto. Chissà che ora il Milan possa pensare realmente al colpo.