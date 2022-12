Rinnovo Bennacer, Enzo Raiola ha incontrato il Milan oggi: i dettagli

Nella giornata odierna il procuratore ha discusso con il club rossonero per il prolungamento di contratto del suo assistito

In attesa che si riprenda il campionato fra due settimane, questi sono giorni davvero importanti in casa Milan. La società deve risolvere tante vicende extra campo e concentrarsi sul mercato e sui rinnovi di contratto.

Maldini e Massara lavorano costantemente in questo periodo per gettare le basi per il futuro e per farlo nel migliore dei modi. Il primo punto sulla loro agenda è quelli di trovare l’accordo per il prolungamento dei contratti di due top come Rafa Leao e Ismael Bennacer. Bisogna infatti capire se il Milan potrà ripartire anche dal loro in vista delle prossime stagioni, dal momento che Pioli li considera due giocatori chiave.

In particolare Bennacer è considerato fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico emiliano, soprattutto nel gestire il possesso. Lo ha confermato anche il suo compagno di reparto, Sandro Tonali, qualche giorno fa in un’intervista. Da questo punto di vista ci sono allora buone notizie.

L’indiscrezione importante riguarda l’arrivo di Enzo Raiola oggi a Milano. Il nuovo procuratore dell’algerino, che ha preso il posto di Sissoko, ha incontrato il club di via Aldo Rossi. Ci siamo quindi: si è discusso del rinnovo di Bennacer fino al 2027 Nei giorni scorsi si era cominciato con due primi contatti telefonici. Ora si entrerà finalmente nel vivo della trattativa per il prolungamento.

Per Bennacer il rinnovo è la priorità

I rossoneri hanno da tempo pronta una proposta al giocatore da circa 4 milioni di euro l’anno, e l’intesa col ragazzo c’era prima del cambio di procuratore. Si tratta più o meno del triplo di quanto guadagna al momento il classe ’97.

Il giocatore ha sempre fatto capire di voler proseguire con il Diavolo e le sensazioni rimangono positive. Qualche giorno fa Sky Sport ha confermato che l’ex Empoli ha intenzione di dare priorità al Milan. Ciò nonostante bisogna chiudere al più presto perché le pretendenti non mancano. Dalla Spagna avevano anche parlato di un incontro con il Liverpool in programma tra qualche settimana, con i Reds pronti a sfilare il giocatore ai rossoneri.

Klopp sarebbe innamorato delle qualità del mancino rossonero e vorrebbe metterlo nel suo centrocampo ad ogni costo. Il contratto di Bennacer scade nel 2024 e il Milan al momento può stare tranquillo, anche se il passato insegna che non è consigliato aspettare troppo tempo per queste cose.