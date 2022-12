Leo Messi, nuovo accordo e firma: i dettagli

A breve si dovrebbe definire il futuro di Leo Messi, il cui contratto con il PSG scade a fine stagione: arrivano news dalla Francia.

L’ha sognata per tanti anni e finalmente Lionel Messi è riuscito ad alzare la Coppa del Mondo. In Qatar la sua Argentina si è imposta contro la Francia in una finale ricca di emozioni.

Il capitano argentino era già una leggenda, ma aver vinto un Mondiale da protagonista lo eleva ancora di più. Probabilmente adesso si placheranno certi paragoni con Diego Armando Maradona, soprattutto da parte di coloro che lo criticavano per non essere riuscito a vincere la Coppa del Mondo con la Nazionale.

Adesso ce l’ha fatta, ha trascinato l’Albiceleste come fece il Pibe de Oro nel 1986. Ovviamente è spesso sconveniente fare confronti con epoche calcistiche differenti. Però oggi si può dire che anche l’ex stella del Barcellona è stata in grado di far godere milioni di tifosi argentini. Sicuramente Maradona avrebbe voluto esserci per celebrare la Seleccion, a partire dal suo capitano.

PSG, rinnovo Messi: le ultime news

Messi ha 35 anni e non sembra affatto un calciatore in fase calante. Ha ancora parecchio da dare al mondo del calcio e questo il Paris Saint Germain lo sa bene. Non a caso, la dirigenza vuole rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno 2023.

Secondo quanto rivelato da Le Parisien, le parti da inizio dicembre hanno già un accordo di massima per il prolungamento. Quando la Pulce rientrerà dalla vacanza post-Mondiale, ci sarà un incontro con il presidente Nasser Al-Khelaifi e il direttore sportivo Luis Campos per definire i dettagli riguardanti durata e stipendio del contratto.

Messi ha grande voglia di continuare a indossare la maglia del PSG e spera di portare il club a conquistare la sua prima Champions League. Dopo le quattro conquistate con il Barcellona, ambisce a portare la coppa dalle grandi orecchie anche sotto la Torre Eiffel.

Beckham sogna Messi a Miami

Salvo colpi di scena clamorosi, il capitano dell’Argentina continuerà a giocare a Parigi nella prossima stagione. Uno come lui non avrebbe faticato a trovare un’altra sistemazione e tra i club maggiormente interessati al suo ingaggio c’era l’Inter Miami.

David Beckham è uno degli azionisti della squadra della MLS e un tentativo lo ha fatto per portare Messi negli Stati Uniti. Niente da fare, almeno per adesso. C’erano stati pure dei rumors su un ritorno al Barcellona, ma la società catalana oggi non ha una situazione finanziaria adatta per sostenere l’operazione.

Le Parisien spiega che il fenomeno di Rosario percepisce uno stipendio da quasi 41 milioni lordi annui e che nessun altro club può offrigli un contratto del genere. Il PSG lo aspetta per il rinnovo fino al 2024.