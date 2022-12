Milan, ritorno di fiamma per il fantasista: occasione in Bundesliga

Il Milan ha grande fiducia in De Ketelaere e valuterà il suo rendimento nei prossimi mesi: sullo sfondo una vecchia fiamma.

Nella scorsa sessione estiva del calciomercato il club rossonero ha deciso di fare un grande investimento su Charles De Ketelaere e finora tale scelta non ha ripagato. Il belga non è ancora riuscito ad essere un giocatore in grado di fare la differenza.

Ovviamente è presto per le sentenze definitive, si parla di un giocatore giovane che arriva da un campionato molto diverso e al quale va dato del tempo. Ci sono tanti altri esempi di colleghi che hanno faticato all’inizio e che successivamente sono esplosi.

Al Milan possiamo citare Sandro Tonali e Rafael Leao, che non erano riusciti subito a imporsi e poi sono diventati titolari indiscussi. Stefano Pioli e la dirigenza rossonera non hanno dubbi sul valore dell’ex Club Brugge, si aspettano che con il tempo riesca a esprimere tutto il suo vero potenziale.

Calciomercato Milan, nuovo trequartista in arrivo?

De Ketelaere è reduce da un Mondiale nel quale ha avuto pochissimo spazio nel Belgio ed è determinato a fare bene con il Milan nel 2023. Tutti si aspettano un salto di qualità da parte sua.

Pioli, Maldini e Massara sono sicuri che il fantasista belga nei prossimi mesi riuscirà a dimostrare di meritare l’investimento fatto dal club. E se non ci dovesse riuscire? A quel punto allenatore e società dovranno valutare come muoversi nel ruolo di trequartista, considerando anche la possibile partenza di Brahim Diaz (è in prestito dal Real Madrid) e le incertezze sul futuro di Yacine Adli.

I colleghi di calciomercato.it non escludono che il Milan possa ripensare a Dani Olmo, già obiettivo rossonero nel recente passato. Il 24enne spagnolo milita nel Lipsia e potrebbe cambiare squadra nella prossima estate. Il suo contratto scade a giugno 2024, pertanto il prezzo per l’acquisto del cartellino potrebbe non essere elevatissimo.

Dani Olmo, occhio al Barcellona per il futuro

Olmo in questa stagione ha messo insieme 3 gol e 4 assist nelle 14 presenze con il Lipsia. Al Mondiale in Qatar ha collezionato un gol e un assist in 4 partite con la maglia della Spagna.

Il club tedesco vuole rinnovargli il contratto, però in questo momento l’accordo non è vicino. Sullo sfondo non mancano società importanti interessate al suo ingaggio. Su tutte il Barcellona, che è il club nel quale aveva militato prima di trasferirsi nella Dinamo Zagabria nel 2014.

Il Milan aveva osservato con grande interesse la sua crescita in Croazia e nel gennaio 2020 Zvonimir Boban aveva provato a portarlo in rossonero. Tuttavia, fu il Lipsia ad avere la meglio con un’offerta da circa 30 milioni. Senza rinnovo, il trequartista spagnolo potrebbe tornare nel mirino del Diavolo.