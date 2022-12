Pippo Inzaghi, il gol è un vizio di famiglia: il piccolo Edo segna, la Curva esplode (VIDEO)

Inzaghi, vizio del gol…ma non è Pippo. Il video diventa virale: il piccolo Edo segna il gol e la curva è i tripudio

Tra i bomber della storia rossonera uno di quelli al quale lega ricordi più dolci è certamente “Super” Pippo Inzaghi. Pochi centravanti nella storia del calcio hanno avuto il senso del gol, l’astuzia e l’abilità sotto porta dell’ex attaccante rossonero, un vero uomo dei record quando si tratta di gol.

Inzaghi ha messo a segno in carriera 291 gol in gare ufficiali. Un numero incredibile che sottolinea l’abilità dell’attaccante. Di questi, 126 sono stati messi a segno nelle 300 gare disputate contro il Milan, e sono rimaste nel cuore e nei pensieri dei tifosi rossoneri.

Oggi, Inzaghi dopo avere appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di allenatore. Attualmente, Pippo siede sulla panchina della Reggina, dove sta disputando il campionato cadetto. Tra i suoi giocatori, ce n’è uno davvero d’eccezione.

Il gol scorre incredibilmente nel sangue della famiglia Inzaghi. Non solo per Pippo, principe del gol. E no, neanche per suo fratello Simone, oggi allenatore dell’Inter con un passato da bomber della Lazio. A portare avanti il binomio gol- Inzaghi ha infatti pensato niente meno che…il piccolo Edoardo.

Il calciatore nell’Ottobre del 2021 ha dato alla luce il suo primogenito, Edoardo, nato dalla relazione con Angela Robusti. La coppia, che al momento sta aspettando il loro secondo figlio, ha certamente voluto indirizzare sin da subito il piccolo verso le orme paterne.

Inzaghi, in campo c’è un bomber…ma non è Super Pippo

Oi oi oi Edo Inzaghi segna per noi! ❤️🖤 — Federico (@FedericoVeneg) December 18, 2022

Edoardo va spesso a seguire le gare del papà dagli spalti, ma nell’ultima partita è sceso in campo mostrando…un certo talento.

Sui profili social della Reggina, è stato infatti condiviso un video dove si vede il piccolo Edo che, nonostante un solo anno di età, mostra già un grande controllo di palla e teneramente e goffamente spinge il pallone in porta. Il “gol” è stato accompagnato dal boato del pubblico, innamorato della scena, che già pregusta le gesta future del piccolo Inzaghi.

“Il vizio del gol è un affare di famiglia” ha scherzato la Reggina. “La prima gioia di Edo sotto la Curva Sud e il boato della gente: alla fine l’ha sbloccata Inzaghi JR”. Il video ha attirato i commenti divertiti anche dei tifosi milanisti, sempre legati da profondo affetto a Pippo e alla sua famiglia.

“Spero sotto avesse la maglia rossonera” hanno scherzato. “Se si fa caso attentamente al video si può notare come a un certo punto il piccolo butti un occhio al guardalinee per vedere se era in fuorigioco. È proprio suo figlio.” hanno detto alcuni ricordando l’astuzia di Inzaghi “senior”. Il piccolo ha già anche un coro…che suona familiare. “Oi oi oi Edo Inzaghi segna per noi!”. Tutto, insomma, è pronto per il nuovo bomber della famiglia Inzaghi.