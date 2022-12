Real scatenato: un ex Milan per il centrocampo

Il Real Madrid pensa in grande per rafforzare il centrocampo ma guarda anche alle alternative. L’ultima idea porta in Italia, ad un ex Milan. Un’idea che fa discutere

Il grande Mondiale ha fatto crescere i rimpianti in casa Milan. I rossoneri sono stati tra i primi ad accorgersi delle qualità di Enzo Fernandez. Il centrocampista classe 2001 è stato vicino ad approdare a Milano. Era arrivato il sì del giocatore, prima del trasferimento in Portogallo.

Con la maglia del Benfica non ha avuto problemi ad ambientarsi, diventando di fatto un titolare: sono ben 24 le presenze nella prima parte di stagione, con oltre 2mila minuti giocati. Sono arrivati anche tre gol e cinque assist e chiaramente la convocazione in Nazionale.

Fernandez, dopo un paio di match, in cui ha iniziato dalla panchina, è riuscito a convincere Scaloni, diventando un titolarissimo. Il giocatore del Benfica è stato così uno dei protagonisti della cavalcata Mondiale dell’Argentina, facendosi notare da tutti. Il Benfica è chiaramente solo una tappa della sua carriera, Fernandez appare già pronto per un ulteriore salto di qualità. Ora lo vogliono davvero tutti e le big del calcio europee sono pronte a fare follie. Si parla di ben 100 milioni di euro. Il Liverpool si prepara a sfidare il Real Madrid.

Più di 100 milioni

Proprio i blancos hanno voglia di mettere a segno il grande colpo in mediana. Una mediana che pian piano perderà Kroos e Modric. Ecco che oltre ad Enzo Fernandez, Florentino Perez e Carlo Ancelotti guardano anche a Jude Bellingham.

Altro giovanissimo, classe 2003, che in estate farà il salto in una big. Il Borussia Dortmund incasserà tanti soldi, verosimilmente più di 100 milioni. Anche in questo caso il Real deve fare i conti con una concorrenza importante, con i grandi club inglesi che vorrebbero riportarlo in patria. Con il Borussia Dortmund, i numeri sono davvero importanti per un centrocampista: nove gol e tre assist, in ventidue partite, tra Bundesliga, coppa nazionale e Champions League.

Alternativa italiana

Il Real Madrid si prepara, dunque, a mettere a segno un colpo importante per il suo centrocampo. Il club spagnolo è sulle tracce dei migliori giovani. Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità dell’acquisto del sedicenne, Endrick dal Palmeiras. Nell’estate del 2021, i blancos avevano messo le mani su Eduardo Celmi Camavinga, 2002 francese.

L’idea adesso, come scritto, è di provare ad acquistare uno tra Fernandez e Bellingham ma si guarda anche ad una terza alternativa. Secondo As, il Real Madrid starebbe pensando anche a Manuel Locatelli. L’ex Milan, che compirà 25 anni il prossimo 8 gennaio, sarebbe sul taccuino di Florentino Perez. Un’idea che sta facendo discutere sui social. Un’idea considerata da molti tifosi certamente non all’altezza degli altri due profili. Con la maglia della Juventus, d’altronde, non è riuscito a fornire le prestazioni sperate.