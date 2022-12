Calciomercato, niente Serie A: ha scelto la Premier League

Il fantasista, che si era da poco svincolato, non dovrebbe venire in Italia: il suo futuro sembra proprio essere in Inghilterra

Da qualche giorno sul mercato si era presentata un’occasione molto interessante perché un fuoriclasse si era improvvisamente svincolato. Isco Alarcon aveva infatti rescisso consensualmente il contratto con il Siviglia.

Il trequartista spagnolo era arrivato nel club andaluso la scorsa estate dopo ben nove anni al Real Madrid e lo aveva fatto soprattutto per la presenza del suo ex ct ai tempi della nazionale spagnola, Lopetegui. Purtroppo per lui e per il Siviglia, però, la stagione non è partita affatto bene e la squadra si è ritrovata nelle ultime posizioni in classifica, con conseguente esonero dell’allenatore.

L’argentino aveva accumulato solo 19 presenze stagionali. Con l’argentino Jorge Sampaoli probabilmente il feeling non è mai sbocciato e si è arrivati dunque alla decisione di separarsi. La rescissione è stata comunicata dai canali social del Siviglia. Ovviamente a quel punto un giocatore di questo livello, ad ancora soli 30 anni, ha fatto riflettere diversi club. In Serie A diversi club hanno seguito da vicino il calciatore e l’Italia, poteva essere un’opzione. Sembra però che la destinazione di Isco sarà un’altra.

Arsenal vicino a chiudere per Isco: c’era anche la Juventus

Come riportano anche in Spagna, il giocatore sarebbe vicino al trasferimento in un club di Premier League. Todofichajes spiega infatti che il classe ’92 sta negoziando con l’Arsenal per chiudere un accordo e trasferirsi a Londra.

Il portale spagnolo spiega che i Gunners erano già sulle tracce del fantasista di Malaga la scorsa estate, ma l’intenzione di quest’ultimo allora era quella di rimanere in patria. Adesso però è cambiato tutto e l’ex dei Blancos sembra essersi convinto a far tappa in Inghilterra. Si tratta tra l’altro di un’ottima soluzione per lui, dal momento che il club londinese al momento è in testa alla classifica e quindi potrebbe giocarsi il titolo di Premier fino a fine stagione.

Todofichajes spiega anche che Isco ha anche una proposta della Juventus ma che ha deciso di dare l’ok all’Arsenal. Il trentenne è stato spesso accostato al Milan in passato, dal momento che la dirigenza rossonera era a caccia di un giocatore sulla trequarti. C’erano state anche voci l’anno scorso, ma non si è arrivato ma a nulla di concreto. Anche ora sarebbe stata una soluzione interessante per il Diavolo, ma sembra proprio che la sua strada al momento sia altrove.